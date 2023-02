4,33 mje dolžinska mera manjšega od obeh novih MG avtomobilov na slovenskem trgu, ZS (fotografija zgoraj). Njegov prtljažnik ima prostornino 448 litrov, na voljo pa je z dvema bencinskima motorjema. 1,5-litrski atmosferski ima moč 78 kilovatov (106 konjev), litrski turbobencinar pa premore 82 kW (111 KM).

119 kW oziroma 162 KM pa medtem premore turbobencinski motor pri večjem MG HS. Ta v dolžino meri 4,57 metra in nudi izjemno prostorno potniško kabino, medtem ko ima njegov prtljažni prostor prostornino najmanj 463 litrov. Na voljo je s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in sedemstopenjskim samodejnim.

Znamka MG želi biti dostopna širši množici ljudi in je namenjena vsem, ki so pripravljeni na spremembe in za njih tudi kaj narediti. Ena naših ključnih prioritet je neprestana skrb za kupce in njihovo zadovoljstvo. Menim, da je sedaj prišel primeren trenutek, da slovenskim kupcem ponudimo elegantne in udobne športne terence segmentov B in C, pri katerih ni treba sprejemati kompromisov med ceno in kakovostjo. (Nenad Pleteš, direktor znamke za MG Adriatic)

52 km je električni doseg priključnega hibrida MG eHS (fotografiji na sredini in spodaj), ki ima sistemsko moč bencinskega in električnega motorja 190 kW (258 KM).

7-letno garancijo na svoje avtomobile kupcem ponujajo pri MG.

17.500 € je osnovna cena dobro opremljenega bencinskega MG ZS, cene bencinsko gnanega MG HS se začnejo pri 23.900 evrih, priključnohibridna različica MG eHS plug-in hybrid pa stane 37.900 evrov.