Vseeno pa je tega iz leto v leto manj; kot smo omenili že večkrat, se zavedanje voznikov izboljšuje, tako vsaj trdijo vsi, ki imajo s tovrstno problematiko kakršno koli povezavo.

No, če se skrb za pnevmatike začne s tem, da imamo avtomobil obut v letnemu času primerne ter da so tudi ustrezno ohranjene, se s tem še zdaleč ne konča. Sicer je res, da vselej, kadar o pnevmatikah poslušamo govoriti strokovnjake, vsi izpostavljajo tudi pomembnost primernega tlaka, a se večinoma vse skupaj s tem enim stavkom tudi konča. Čeprav bi mu dejansko morali posvetiti več pozornosti, saj je v končni fazi pomemben prav toliko kot primerna pnevmatika. Oziroma gresta pomembnost enega in drugega z roko v roki – nič nam namreč ne pomaga dobra pnevmatika, če ne poskrbimo za primeren tlak v njej.

Enoznačnega odgovora na to, kakšen ta je, sicer ni – optimalni tlak za vsako vozilo posebej namreč določita proizvajalca pnevmatik in vozila, zato mora biti tlak v pnevmatikah prilagojen specifikacijam vašega vozila, naveden pa je na nalepki, ki se nahaja za vrati na voznikovi strani. Pri čemer je seveda zelo pomembno, da ga redno preverjamo, strokovnjaki svetujejo, da vsaj na vsakih 14 dni. Kar je še posebej pomembno v aktualnem času, ko zaradi nizkih temperatur tlak hitreje pade, že če je padec več kot 0,2 bara, torej približno 10 odstotkov, pa velja, da je pnevmatika premalo napolnjena. Pri čemer ni nepomembno izpostaviti, da lahko pnevmatika izgubi tudi kar do polovico tlaka, pa se lahko zgodi, da s prostim očesom tega še vedno ne bomo opazili. Kar pomeni, da je treba tlak dejansko preveriti na bencinskem servisu, pri novejših avtomobilih pa je vse skupaj še olajšano. Vsa nova vozila, ki so naprodaj od novembra 2014, morajo namreč imeti obvezno dodan sistem za nadzor tlaka, ki omogoča zelo natančno kontrolo in voznika tudi takoj obvesti o spremembi. Je pa tudi pri tem na mestu opozorilo – pri menjavi pnevmatik je treba biti namreč posebno pozoren, da se tipala ne poškodujejo.

A zakaj je primeren tlak v pnevmatiki sploh tako zelo pomemben? Razlogov je ničkoliko – če je pnevmatika premalo napolnjena, denimo ni sposobna učinkovito obdržati smeri vožnje, zavorna pot avtomobila se bistveno podaljša, v zavojih se takšna pnevmatika preveč »zvija«, ker se zaradi manjšega stika z vozno podlago deformira, obstaja celo nevarnost, da se pnevmatika tudi sname s platišča ... Čisto nenazadnje pa vožnja z nepravilnim tlakom v pnevmatikah tudi (konkretno!) poviša porabo goriva in predstavlja dodaten strošek.