Ugotovili so, da so delavci delali v zaprtem prostoru, v katerem so imeli grelne naprave in tudi delovne stroje z notranjim izgorevanjem. Zaradi sproščanja ogljikovega monoksida so se štirje delavci tako zastrupili, da so jih odpeljali v ljubljanski klinični center na zdravljenje. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da delavci niso več v smrtni nevarnosti, vse okoliščine pa preverjajo in bodo o izsledkih obvestili državno tožilstvo.