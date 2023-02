Do točk je prišlo vseh šest slovenskih skakalcev na današnji posamični tekmi. Žiga Jelar (236,3) je s petim mestom izboljšal najboljšo uvrstitev to sezono. Petič v karieri se je zavihtel med najboljših pet v svetovnem pokalu. Domen Prevc (232,4) je v drugo skočil 135 m in prišel do tretje najboljše letošnje uvrstitve v svetovnem pokalu. Tretji je bil pretekli teden na Kulmu, četrti pa v Sapporu.

Timi Zajc (220,1) je v finalu pridobil šest mest in za rep ujel deseterico. Anže Lanišek (197,3) se po drugem mestu v soboto tokrat ni najbolje znašel, v finalu je izgubil pet mest in končal kot 18. Za njim sta se na 19. oziroma 20. mesto zvrstila še Lovro Kos (195,2) in Peter Prevc (194,7). Šestindvajsetletni Granerud je velik korak do devete zmage v sezoni in skupno 22. v karieri storil že v prvi seriji, ko je za več kot deset točk prehitel tekmece. V drugo je postavil le še piko na i sijajnemu zadnjemu mesecu in pol.

Norvežan je namreč osvojil novoletno turnejo in na zadnjih 12 tekmah stal na odru za zmagovalce, s čimer je izenačil drugi najdaljši niz uvrstitev med najboljše tri. Zdaj si ga deli s Petrom Prevcem iz sezone 2015/16. Tekmo daljši niz ima le še Finec Janne Ahonen iz sezone 2004/05.

Granerud je s četrto zaporedno zmago precej povišal tudi prednost v skupnem seštevku. Zdaj ima pred drugouvrščenim Poljakom Dawidom Kubackim 238 točk prednosti (1516:1278). Tretji je ostal najboljši Slovenec Lanišek s 1083 točkami. Pred Avstrijcem Stefanom Kraftom ima 80 točk naskoka. Naslednje tekme moških za svetovni pokal bodo naslednji konec tedna v ameriškem Lake Placidu. Na sporedu bosta dve posamični tekmi ter superekipna preizkušnja parov.