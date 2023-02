Da so ZDA sestrelile kitajski balon, so pred tem poročali ameriški mediji, nato je novico potrdil Pentagon. "Danes popoldne je na ukaz predsednika Joeja Bidna ameriško lovsko letalo v ameriškem zračnem prostoru vzdolž obale Južne Karoline uspešno sestrelilo vohunski balon, ki je letel na veliki višini in je pripadal Kitajski," je sporočil obrambni minister Lloyd Austin.

Ameriški predsednik Biden je že čestital pilotu, ki je uspešno sestrelil balon, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Biden je pred tem danes dejal, da bodo ZDA "poskrbele" za kitajski balon, vendar ni navedel podrobnosti, kako naj bi to storili. Ameriška vlada je balon označila za manevrirni nadzorni balon, medtem ko je Peking trdil, da gre za civilni balon za meteorološke raziskave, ki je nenamerno vstopil v ameriški zračni prostor.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek po razkritju, da je domnevno vohunski balon nad ameriškim ozemljem kitajskega izvora, preložil napovedani obisk Pekinga in kasneje dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo. Balon je letel na višini več kot 18 kilometrov, kar pomeni nad višino, na kateri običajno letijo potniška letala. Prvič naj bi ga opazili v sredo nad zvezno državo Montana, kjer ZDA med drugim hranijo medcelinske balistične rakete. Podobne balone so Američani že lani opazili nad Havaji in drugje v Tihem oceanu.