»Trenutno delamo na tem, da bi lahko pogrešili nekaj tankov. Ne vem natančno, koliko jih bomo poslali v Ukrajino, vendar bomo to objavili v doglednem času,« je Costa dejal med obiskom portugalskih vojakov v Srednjeafriški republiki. Portugalski premier je za državno televizijo RTP povedal še, da je bil kot možen termin dobave tankov za Ukrajino na evropski ravni napovedan do konca marca, poroča portugalska tiskovna agencija Lusa.

Portugalska se po njegovih besedah ob tem dogovarja z Nemčijo glede »logistične operacije za dobavo delov za dokončanje popravil nekaterih bojnih vozil, ki niso operativna«. Admiral Antonio Silva Ribeiro, načelnik generalštaba portugalske vojske, je namreč prejšnji mesec dejal, da ima Portugalska 37 tankov leopard 2, vendar so lokalni mediji poročali, da jih večina ne deluje. Portugalska se tako pridružuje skupini zahodnih držav, ki so Ukrajini skupaj obljubile od 120 do 140 sodobnih tankov.