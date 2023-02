V Avstriji tri smrtne žrtve snežnih plazov

Serija snežnih plazov v Avstriji je v petek in danes zahtevala tri življenja. Žrtve so bili večinoma smučarji, ki so se podali na strmine izven označenih prog. Avstrijske oblasti svarijo, da je tovrstno početje izredno nevarno in pozivajo k previdnosti, saj je nevarnost snežnih plazov velika v večjem delu države.