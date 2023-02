Ljubljanski hokejisti so vendarle dosegli zmago v regionalnem tekmovanju. Po pestrem obdobju zadnjih tednov, tudi trenerski menjavi, so po več kot mesecu dni prekinili črni niz in po devetih porazih prvič po 1. januarju spet slavili. Tokrat so v gosteh presenetili Dunajčane, ki se borijo za neposreden preboj v končnico in so na meji med šestim in sedmim mestom.

Danes sta bila ključ do uspeha dobra obramba in razpoloženi vratar Žan Us, ki je tekmo končal pri 45 obrambah. Ljubljančani - razmerje strelov je bilo sicer 46-23 za domače - pa so dobro izkoriščali svoje priložnosti in bili precej bolj učinkoviti kot na večini letošnjih tekem.

Uspeh je nakazal Rok Kapel ob koncu prve tretjine, ko je hladnokrvno izkoristil protinapad zeleno-belih. Takoj na začetku drugega dela so sicer domači plošček spravili v mrežo, a so zadetek sodniki po ogledu posnetka zaradi igre z drsalko razveljavili. Dunaj je pritiskal in imel več priložnosti, Us pa je dobro branil, le v 37. minuti je domačim odbitek uspelo spraviti za njegov hrbet.

A so gostje dobro odgovorili že na začetku zadnje tretjine in Miha Zajc je svojo ekipo popeljal do novega vodstva. Nato je spet sledil pritisk domačih in borbena obrambna predstava gostov. Ti so se ubranili tudi ob edini izključitvi na tekmi v 52. minuti, ob koncu pa je dunajska ekipa tvegala brez vratarja Stefana Steena, kar pa so zmaji izkoristili za tretji gol in potrdili prigarano zmago.

Naslednja tekma, zadnja pred reprezentančnim premorom naslednji teden, ko bo Slovenija igrala na turnirju v Bolzanu, čaka Ljubljančane v nedeljo. V Tivoliju bodo gostili ekipo iz Gradca, ki ima trenutno kot zadnja na mestih za dodatne kvalifikacije v končnico deset točk naskoka.