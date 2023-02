Institutu Jožefa Stefana: Novi evropski projekt vodi do odkrivanja raka

Raziskave, ki jih opravljajo fiziki na Institutu Jožefa Stefana in v pospeševalniku delcev na Japonskem, so pripeljale do prebojnega koncepta: načrta nove, cenejše in učinkovitejše naprave za odkrivanje raka. Profesor Peter Križan je pri tem pridobil prestižni evropski projekt za potrditev koncepta raziskav.