Učinkovitost

V koalicijski pogodbi se je vlada zavezala, da bo do konca lanskega leta odstranila vseh 194 kilometrov ograje vzdolž meje s Hrvaško. Doslej pa so odstranili le 11,6 kilometra oziroma 5,9 odstotka ograje; s takšnim tempom bo po naših izračunih vlada potrebovala osem let in dobre tri mesece za uresničitev navedene koalicijske obljube. Z notranjega ministrstva so sporočili, da so odstranili tudi šest kilometrov ograje, ki je razpadla zaradi dotrajanosti, kar pomeni, da je delovanje notranjega ministrstva komajda kaj bolj učinkovito od neusmiljenega zoba časa. In še: če se bo na vsakih enajst kilometrov zamenjal še notranji minister, bomo za odstranitev celotne ograje potrebovali še dodatnega 16,6 notranjega ministra oziroma ministrice.