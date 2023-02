Kot je pojasnil, si še vedno ni opomogel od poškodbe hrbtenice leta 2019 zaradi padca, v minulih letih pa je imel še vrsto drugih zdravstvenih težav, med njimi je tudi parkinsonova bolezen, za katero je zbolel že leta 2003, a tega ni razkril vse do leta 2020. »Nikoli si ne bi mislil, da se bodo moji dnevi turnej končali na takšen način,« je na družbenih omrežjih sporočil 74-letni glasbenik. »Moj glas je dober, a po treh operacijah, celičnih terapijah, neskončnih fizioterapijah in nedavno prelomnim kibernetičnim zdravljenjem je moje telo še vedno šibko,« je sporočil.

Osbourne je odpovedal preostale koncerte v sklopu svoje poslovilne evropske turneje, ki bi se morala začeti maja na Finskem in jo je že večkrat prestavil prav zaradi omenjene poškodbe ter nato še pandemije covida-19. »Res sem počaščen, da ste tako potrpežljivo ves ta čas hranili vstopnice, a v dobri veri sem prišel do sklepa, da tega fizično nisem sposoben, ker vem, da se ne bi mogel spopasti s potovanji, ki jih to zahteva,« je pojasnil in dodal, da njegova ekipa razmišlja o možnostih nastopanja, ki ne bi vključevalo potovanj.