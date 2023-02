»Preživljam zelo težke trenutke, pritisk pa je velik in prihaja z vseh strani. Včasih je pretežko držati dvignjeno glavo, danes pa sem na kolenih in si želim samo to, da se ta ločitev konča, ker je cena ogromna,« je princesa Diana zapisala v enem od pisem in med drugim razkrila, da ne bi privolila v ločitev od Charlesa, če bi vedela, da bo celotna situacija postala »tako obupana in grda«.

Na dražbi 16. februarja v Londonu bo prodanih skupno 32 pisem in čestitk, ki jih je princesa Diana napisala med letoma 1995 in 1996, iz njih pa je mogoče razbrati veliko stisko princese, ki se je med drugim bala, da prisluškujejo njenim telefonskih pogovorom. »Morda so me opisali kot metulja, a ne želim odleteti iz te čudovite družine,« je tako na primer napisala le dan pred tem, ko je kraljica Elizabeta njej in Charlesu 3. decembra 1995 svetovala, naj se ločita.