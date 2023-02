Nekdanja prvakinja kritično o Đokoviću

Nekdanja teniška prvakinja Rennae Stubbs je kritizirala srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića po njegovi deseti osvojitvi naslova na teniškem prvenstvu Australian Open. Dejala je, da vedno igra nekakšno žrtev in je skupaj z drugimi Srbi prepričan, da so vsi proti njim. »Srbi imajo sindrom žrtve. Vsi so proti njim, napadajo jih, obkroženi so s sovražniki. To motivira tudi Novaka Đokovića. Nimam kaj reči o njegovem tenisu. Ljudje ga imajo lahko radi in uživajo v njegovem igranju, a jaz ne,« je povedala v enem od ameriških podcastov. »Ogledala sem si nekaj dokumentarcev o Srebrenici in videla, da so Srbi izvedli genocid. Verjamem, da je ta sindrom od svojega naroda prevzel tudi sam Đoković, ki se leta predstavlja kot žrtev.« Nič lepšega mnenja Stubbsova nima o njegovih navijačih, ki so »zelo glasni in ne spoštujejo ljudi okoli sebe, ki so si prišli ogledat tekmo«.