Po drami v zadnjem krogu je slavil Aniš Giri, ruski šahist, ki od leta 2009 nastopa za Nizozemsko. Komaj 18-letni uzbekistanski fenomen Nodirbek Abdusatorov, ki je bil večji del turnirja v vodstvu, je klonil proti domačemu ljubljencu Jordenu Van Foreestu, Giri pa je nadigral Richarda Rapporta, madžarskega velemojstra, ki od lani nastopa pod romunsko zastavo. Giri je bil doslej v Wijku trikrat drugi, dvakrat si je razdelil prvo mesto, a je obakrat izgubil v »plejofu«: leta 2018 proti Carlsenu, 2021 proti Van Foreestu.

Prvi favorit Magnus Carlsen, ki je doslej v Wijku osvojil osem lovorik, si je po odličnem finišu razdelil drugo mesto z Abdusatorovom. Po solidnem startu je zašel v krizo ter v četrtem in petem krogu izgubil proti Giriju in Abdusatorovu. Dva zaporedna poraza sta zanj prava rariteta, a po tem zdrsu se je našel in le malo je manjkalo, da ni na svet ponovno gledal z vrha. Pravi polom je doživel kitajski velemojster Ding Liren, udeleženec dvoboja za naslov svetovnega prvaka proti Janu Nepomnjaščiju aprila letos v Kazahstanu. Bil je šele enajsti, izgubil je več kot 23 točk rejtinga in izpadel iz elitnega kluba 2800 (zdaj je v njem le Carlsen). Na prav tako atraktivnem challengerju je slavil rusko-nemški velemojster Aleksander Dončenko, drugi je bil Turek Mustafa Yilmaz, tretji Uzbekistanec Javohir Sindarov.

Tudi trije Slovenci

Nizozemski turnir je postal megamedijski spektakel. Poleg partij v živo, ki so že stalnica, več držav turnir prenaša v živo na televiziji, prek družbenih omrežij pa ga spremljajo številni komentatorji. Uradna komentatorja sta bila velemojstra, Rus Peter Svidler, osemkratni ruski prvak, in eden najboljših angleških šahistov David Howell. Med turnirjem so jima družbo delali ugledni šahisti in šahistke sveta. Nekdanji svetovni prvak Viši Anand je tvitnil, da januar brez šahovskega Wijk aan Zeeja sploh ni januar.

V 85-letni zgodovini je v Wijku nastopila šahovska elita. Od svetovnih šampionov, ki so kraljevali v tem času, sta manjkala le Bobby Fischer in Vasilij Smislov, a še ta dva bolj po spletu okoliščin. Nobeno pretiravanje ni, da je turnir slikovito poimenovan »šahovski Wimbledon«. Z največ zvezdicami se ponaša Carlsen, sledijo mu Anand, ki je slavil petkrat, za njima so Max Euwe, Viktor Korčnoj, Lajos Portisch in Levon Aronjan, ki so zmagali po štirikrat ... Slovenskih udeležencev žal ni niti za prste ene roke. Vasja Pirc, Bruno Parma in Albin Planinc so igralci, ki jih je doletela čast, da so bili povabljeni v šahovsko Meko. Na ta seznam lahko pogojno dodamo tudi Ukrajinca Aleksandra Beljavskega, ki že vrsto let nastopa za Slovenijo, vendar je na Nizozemskem blestel v osemdesetih letih še pod sovjetsko zastavo.