»Če se dobave orožja pospešijo – in sicer orožja dolgega dosega –, ne samo, da se ne bomo umaknili iz Bahmuta, ampak bomo ponovno začeli osvobajati Donbas, ki je okupiran od leta 2014,« je dejal Zelenski na novinarski konferenci ob koncu vrha EU in Ukrajine, ki je danes potekal v ukrajinski prestolnici.

Zelenski je še poudaril, da je Ukrajina odločena braniti »trdnjavo« Bahmut, kot je označil to strateško mesto v pokrajini Doneck, ki ga ruske sile že mesece skušajo zavzeti. »Nihče ne bo predal Bahmuta. Borili se bomo, dokler se bomo lahko,« je poudaril ukrajinski predsednik. »Bahmut je naša trdnjava,« je zatrdil. Od začetka leta je ruski vojski sicer uspelo napredovati severno in južno od tega mesta, ki je pomembno prometno vozlišče.

Zelenski je od Zahoda znova zahteval več orožja za odvračanje ruske agresije. »Več kot imamo raket dolgega dosega, bolje kot je opremljeno naše topništvo, hitreje se bo končala agresija Rusije in bolj bo zagotovljena zaščita evropske varnosti in svobode,« je dejal po srečanju s predsednikoma Evropskega sveta Charlesom Michelom in Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Voditelja EU sta se skupaj z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom danes udeležila vrha EU-Ukrajina, prvega od začetka ruske agresije pred skoraj enim letom. V ospredju pogovorov je bila nadaljnja podpora Ukrajini pri približevanju EU in v njenem boju proti ruski agresiji, obnova Ukrajine ter zagotavljanje odgovornosti za vojne zločine.