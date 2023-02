Na zadnjem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, predlani v Cortini d'Ampezzo, je Slovenija prekinila niz osvojitev vsaj ene kolajne na največjem prvenstvu, ki je trajal od leta 2009 v Val d'Iseru. Tvorki slovenskih uspehov sta bili Tina Maze, ki se je v domovino vrnila s kolajnami iz Val d'Isera, Garmisch-Partenkirchna (2011), Schladminga (2013) in Beaver Creeka (2015), in Ilka Štuhec. Mariborčanka je bila svetovna smukaška prvakinja leta 2017 v Sankt Moritzu in dve leti kasneje v Areju, kjer je v alpski kombinaciji srebrno kolajno osvojil Štefan Hadalin. Naj spomnimo, da je včeraj minilo 41 let od prve slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih, ko je Martin Strel v Schladmingu v veleslalomu osvojil bronasto kolajno.

Slovenija na krilih Ilke Štuhec in Žana Kranjca

Slovenska alpska smučarska reprezentanca ima glede na dosežke v tej sezoni realna pričakovanja, da se iz Meribela in Courchevela, ki bosta od pojutrišnjem naprej gostila svetovno prvenstvo, vrne z vsaj eno kolajno. Ilka Štuhec v smuku in Žan Kranjec v veleslalomu sta s šestimi uvrstitvami na zmagovalni oder dokazala, da sodita v vrh svojih paradnih disciplin. Mariborčanka v smukaškem seštevku zaostaja le za Italijanko Sofio Goggia, Vodičan pa je v veleslalomskem le za Švicarjem Marcom Odermattom in Norvežanom Henrikom Kristoffersenom. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je povrhu tega v Francijo pripotovala kot zmagovalka zadnje smukaške tekme svetovnega pokala v italijanskih Dolomitih. V Franciji bo naskakovala že svoj tretji naslov, s katerim bi se izenačila z Avstrijko Annemarie Moser-Pröll. »Možnosti so, v Cortini sem to tudi več kot očitno potrdila. Toda to je ena tekma, lahko se obrne tako ali drugače. Cilj je sproščeno smučati, narediti vse, kar znam. Vse pa ne bo odvisno zgolj od mene. Verjamem, da se nihče na svetovno prvenstvo ne bo prišel le zabavat,« je povedala Štajerka.

Prvi teden svetovnega prvenstva bodo v središču pozornosti tekme v hitrih disciplinah in alpski kombinaciji, ob koncu prvenstva do 19. februarja pa bodo potekale preizkušnje v tehničnih disciplinah. Glavni slovenski up za kolajno Žan Kranjec se zato v teh dneh pripravlja v Kranjski Gori. Tridesetletni Slovenec je v zadnjih letih dokazoval, da se na največjih tekmovanjih ne ustraši priložnosti, saj je bil na dvojih olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih v veleslalomu drugi, četrti, peti in šesti. Toda kolajne s svetovnega prvenstva še nima. »Verjamem, da bom lahko uspešen tudi na krilih lanske srebrne kolajne na olimpijskih igrah. Poznam pot do uresničitve cilja,« napoveduje Žan Kranjec.

Nepredvidljivi paralelni preizkušnji

Slovenska alpska smučarska reprezentanca v drugih disciplinah nima realne možnosti za osvojitev kolajne, se je pa svetovnemu vrhu v tej sezoni najbolj približala Ana Bucik. Primorka je članica elitne slalomske sedmerice, v tej sezoni je dosegla številne uvrstitve med najboljšo deseterico. Le-te potrjujejo, da se lahko od ugodnem razpletu tako v slalomu kot veleslalomu uvrsti zelo visoko. »Res je, da je v času Mikaele Shiffrin praktično na vsaki tekmi že oddano eno mesto na zmagovalnem odru, kjer ji praviloma dela družbo Petra Vlhova. Kljub temu menim, da se jima je mogoče pridružiti,« je optimistična Ana Bucik. Izpostavimo še obe posamični paralelni preizkušnji, kjer je napoved rezultata vselej nepredvidljiva. Slovenska reprezentanca bo zelo pogrešala Andrejo Slokar, zmagovalko zadnje paralelne tekme svetovnega pokala v prejšnji sezoni, ki je povrhu tega zmagala tudi na lanski zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v Meribelu.

Slovenska reprezentanca bo v francoskih Alpah številčna. V vodstvu reprezentance so se odločili, da bodo dali priložnost številnih mladim alpskim smučarjem, ki so si nastop zagotovili z uspešnimi uvrstitvami med vrstniki. V Francijo bo namreč odpotovalo kar 17 Slovencev. »Že več let veliko pozornosti namenjamo mlajšim kategorijam, zato je prav, da na velikih tekmah izkušnje pridobijo tudi športniki, na katere računamo v prihodnosti,« pravi vodja panoge Miha Verdnik.

Enajst zmag Mikaele Shiffrin

Petinpetdeset tekem svetovnega pokala v tej sezoni je pokazalo, da so izraziti favoriti za osvojitev naslovov štirje alpski smučarji, in sicer Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka Sofia Goggia, Švicar Marco Odermatt in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Vsi našteti so serijski zmagovalci tekem in so skupaj v tej sezoni dosegli kar 30 zmag, od tega Mikaela Shiffrin enajst (v superveleslalomu, veleslalomu in slalomu), Marco Odermatt osem (v superveleslalomu in veleslalomu), Aleksander Aamodt Kilde sedem (smuk in superveleslalom) in Sofia Goggia štiri (vse v smuku).

Ob največjih junakih te sezone moramo izpostaviti še tri imena, ki bodo imela na startu povsem realne možnosti za osvojitev ali ubranitev naslova svetovnih prvakov. V prvi vrsti Lara Gut-Behrami, ki se je v svoji karieri na svetovnih prvenstvih že osemkrat uvrstila med najboljšo trojico, v tej sezoni pa je z vrhunskimi uvrstitvami dokazala, da je konkurenčna v treh disciplinah: veleslalomu, superveleslalomu in smuku. Avstrijec Vincent Kriechmayr bo v Courchevelu branil naslov svetovnega prvaka v obeh hitrih disciplinah, v tej sezoni pa je edini alpski smučar, ki je večkrat premešal načrte Odermattu in Kildeju. Kot tretji si zasluži pozornost Avstrijec Marco Schwarz, ki je v tej sezoni daleč najbolj vsestranski alpski smučar, zato bo prvi favorit v alpski kombinaciji.

*** 23 kolajn je doslej na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju osvojila Slovenija, devet pred osamosvojitvijo in 14 po letu 1991. Najuspešnejša alpska smučarka je Tina Maze z devetimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi. 55 tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je bilo skupaj v tej sezoni v moški in ženski konkurenci, Slovenija pa se je na zmagovalne stopničke povzpela šestkrat. Po trikrat Ilka Štuhec (vselej v smuku) in Žan Kranjec (vselej v veleslalomu). 30 zmag svetovnega pokala so na 55 tekmah v tej sezoni dosegli štirje alpski smučarji, in sicer Mikaela Shiffrin (11), Marco Odermatt (8), Aleksander Aamodt Kilde (7) in Sofia Goggia (4).