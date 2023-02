Nekje na eni planini so morebiti v slabih razmerah umrle tri domače živali. Pot se enkrat konča. To se je dogajalo že stoletja in se bo naprej. Samo danes je to top in medijska novica. Treba je spraševati ministrico. Sigurno je ona kaj kriva. Pismo, ni šla tisti večer tja, pa nafutrala živali in jih dala v hlev. Iz vsake zgodbe se naredi drama.

Kako se kdo od nas prehranjuje, je svobodna izbira, in če kdo to ve, zagovarja in bo zagovarjal, smo mi v Svobodi. In v tej okrogli sobi imamo ta trenutek z našimi koalicijskimi partnerji večino in jo bomo imeli še tri leta, pa še malo. Za svojimi odločitvami, besedami in dejanji bomo stali. Toda v Sloveniji bomo vsako zadevo spolitizirali in jo zaradi interesa politike razdelili na polovico. Začeli smo s cepilci, proticepilci, zdaj bi se radi kregali, ali ima kdo rad več ali manj mesa, na vrsto prihajajo muzeji, sestava vlade in še kaj.

(Medklic poslanki SDS) Svoboda govora še velja. Jaz sem te poslušal, poslušaj še ti mene. Če rabiš kaj več, pa pridi popoldan, ti razložim kaj o kmetijstvu in živinoreji, ki ju čutim in živim že 42 let. x S seje parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. 2. 2023