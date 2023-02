Zahteva, da se vsem izplačuje najnižja pokojnina v višini 750 evrov, ne glede na to, koliko časa in kakšne zneske je posameznik vplačeval v pokojninsko blagajno. Naj navedem na primer kmete, ki so večinoma vplačevali po 40 evrov mesečno in bi komajda v skoraj dveh letih njihova vplačila dosegla znesek, ki jim ga mesečno obljublja Pavle Rupar. Poleg tega imamo ljudi, ki so ostareli brez leta delovne dobe, pa ne zato, ker ne bi mogli delati, ampak zato, ker niso hoteli. Sam poznam nekaj takih primerov. Ali takim tudi pokojnino v višini 750 evrov? Tudi marsikateri obrtniki so špekulirali pri plačevanju zdravstvenih in pokojninskih prispevkov in si na ta račun povečevali svoje zasebno premoženje, za razliko od tistih, ki so ravnali po zakonu. Ali takim tudi pokojnino najmanj 750 evrov? To je bilo zavajanje vseh tistih, ki so se udeležili shoda.

Zahteva, da se izplača vsem upokojencem letni dodatek v višini 750 evrov. Ob tem je treba poudariti, da so od uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2), vključno z vlado Janeza Janše, zavestno kršile zakon v tem delu, saj so letni dodatek izplačevale v petih višinah namesto v dveh, kot to določa zakon. Veliko bolj smiselna zahteva v tem delu bi bila, da se od vlade zahteva dosledno spoštovanje zakona, in to od 1. februarja 2023 dalje (ko je bil organiziran shod).

Zahteva po 13. pokojnini bi morda lahko pila vodo, če že ministrstvo za delo želi uzakoniti obvezno božičnico oziroma 13. plačo.

Takojšen dvig pokojnin za 20 odstotkov za tiste pod tisoč evri in za 10 % tiste, ki so med 1000 in 1500 evri. Odmerjene pokojnine se v Sloveniji ne dvigajo, ampak se usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov in rastjo povprečne plače z namenom, da se ohranja njihova realna vrednost.

Organizatorji shoda pa niso omenili skupine upokojencev, ki šteje skoraj 100 tisoč prejemnikov pokojnine, ki jim je bila odmerjena pokojnina v nižjem odmernem odstotku od 63,5 %. Tem upokojencem je bila storjena krivica z uveljavitvijo zakona Zpiz-2G in politika oziroma politične stranke, vključno z NSi in SDS, niso pokazale politične volje, da bi se ta krivica popravila.

Iz navedenega sledi, da organizatorji shoda ne poznajo pokojninskega sistema v Sloveniji. Razumel bi, če bi se takšna debata dogajala v kaki gostilni za šankom, upokojenci pa si prav gotovo ne zaslužimo, da se nas na tak način vleče za nos. Zato tudi organizatorji shoda niso omenjali temeljnega načela: »Za enaka vplačila v pokojninsko blagajno, enake pokojnine!« To bi moral biti temelj, s katerim bi lahko vsi upokojenci upravičeno pritiskali na sedanjo vlado. Ta vlada ni v celoti odgovorna za socialni položaj upokojencev, ima pa izvršno oblast in moč, da nekatere nepravilnosti odpravi takoj. Zato tudi ne odobravam početja sedanje vlade, ko pravi, da je treba počakati na pokojninsko reformo. Reforma sistema je eno, odprava nepravilnosti pa drugo. In tega se vlada mora zavedati!

Naj zaključim z mislijo, da je bil organiziran shod politične narave z namenom rušiti aktualno vlado. Predstavljene so bile zahteve, ki jih je v danem trenutku nemogoče uresničiti. Sam sem večkrat v svojih prispevkih pisal o tem, da bi se morala (katerakoli) vlada lotiti problemov pri izvoru, ta pa je, da vsako leto v Sloveniji zaradi koruptivnih dejanj ponikne okoli tretjina državnega proračuna v privatne žepe. Pisal sem tudi o tem, da so vsi, ki so bili na oblasti od osamosvojitve dalje, lomastili po pokojninski blagajni, si iz nje »izposojali«, izposojenega pa niso nikoli vrnili. Tudi v času, ko je bil poslanec Pavle Rupar in je kot strumni vojščak sledil svojemu predsedniku. Takrat on pravice, ki bi je morali biti deležni upokojenci, ni videl.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi