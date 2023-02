Velika planina, nekoč najbolj priljubljeno družinsko smučišče v Sloveniji, ohranja le del smučarskih prog pod dvosedežnico, obratujeta pa tudi vlečnica (krogci) Puma in otroška žičnica nad propadlim hotelom Šimnovec, kjer bodo v času zimskih počitnic potekali tudi smučarski tečaji za najmlajše.

Odlični pogoji za turno smuko

Včeraj, ko smo obiskali Veliko planino, smo lahko na prste dveh rok prešteli smučarje, ki so izkoristili odlične pogoje na progi. »Proga je odlično pripravljena in glede na to, da praktično ni smučarjev, lahko v snežnih rebrcah na progi uživam do poldneva,« nam je povedal smučar, ki smo ga ujeli pri dvosedežnici. »Res je, da vozi bolj počasi, ampak uživam v razgledih, ki jih ob takih dnevih, kot je danes, ponuja planina. Drugje čakajo in se gnetejo v vrstah pred napravami,« nam je še povedal na zgornji postaji sedežnice. Ponovno se je pokazalo, da je ne glede na letni čas zgornja postaja priljubljena točka za lovljenje najboljših fotografij Kamniško-Savinjskih Alp z Grintovcem v ospredju in zasneženega planšarskega naselja na drugi strani. V tišini smo lahko spremljali planinko, ki je na zasneženi klopci hranila vedno lačne planinske kavke, črne vrane visokogorja.

Med spuščanjem do Zelenega roba smo si morali priznati, da je več kot alpskih na planini turnih smučarjev. Pojasnilo smo hitro dobili v gostišču, ko smo prisedli k mizi treh simpatičnih mladeničev. »Noro bi bilo danes ne vzeti dopusta. Tako lepega vremena, predvsem pa tako malo ljudi, kot jih je danes zjutraj startalo s parkirišča na Kranjskem Raku, ne pomnim,« je povedal Matevž Zupančič, ki je bil kot domačin vodja skupine. »S turnim smučanjem se šele dobro spoznavamo in Velika planina je idealna, saj ni preveč zahtevna,« je dodal Žan Kovačič. Pot do Zelenega roba je bila za fante dolga sedem kilometrov, mimo Jarškega doma in nazaj do parkirišča bodo potrebovali še vsaj enkrat toliko. »Bo pa hitreje, saj bomo del poti odsmučali,« je povedal Luka Golob in dodal, da kadar so časovno omejeni, opravijo krajšo, dveurno turo do Jarškega doma.

Bele deklice s čokolado

Med pogovorom so našo pozornost pritegnili domači štruklji, obliti s čokolado in gozdnimi sadeži, ki so v rokah gostinca in mimo nas romali ven pred kočo, kjer so sončne žarke lovili pohodniki. »Vas moram popraviti – to so bele deklice,« je z nasmehom povedal Rok Novak, ki streže v gostišču. Po nekaj letih se je ponovno vrnil v kočo in priznal, da se je veliko spremenilo. »Na bolje,« kot pravi. »Med počitnicami in konec tedna je planina zelo živahna, ljudje po kočah radi pridejo tudi zvečer do nas. Lepo vreme in sneg pa privabita družine na snežne aktivnosti ob koncu tedna. Posebej živahno je od četrtka do sobote, ko je na planini organizirano nočno sankanje,« pove in prizna, da poskrbijo za udobje vseh, naj se pridejo k njim le pogret ali tudi kaj prigriznit. »Ričet, jota in rebrca za dva so stalno na meniju, tudi kakšna juha, pa palačinke in štruklji.« Nezadovoljnih gostov ni, tudi otroke, ki pogrešajo pečen krompirček in cvrtje, Novaku uspe prepričati, da je ričet tradicionalna jed in da se z njo vedno lahko pohvališ v dolini.

In čeprav bi bilo prijetno posedeti ob odprtem ognjišču za gostiščem, se je bilo treba vrniti v dolino. Med vračanjem smo ujeli Evo Poljanšek in Luko Petraviča, ki sta sončen dan namesto za obisk term izkoristila za krpljanje. »Prvič jih imava na nogah in je res odlična izkušnja. Za 10 evrov sva si jih izposodila kar tukaj, in zagotovo ne zadnjič,« sta povedala in priznala, da smučanja sploh ne pogrešata. Ker je krpljanje primerno za vse, tudi tiste z manj kondicije, so na voljo za izposojo krplje od številke noge 34 do številke 47.

Če kaj, potem lahko direktorju družbe Velika planina Tomažu Štefetu zavidamo pisarno. A se nasmeje in prizna, da letos še ni stopil na smučke in da je zimske razmere na planini odkrival v času največjega snežnega meteža. »Zagotovo pa upam, da se bo pokazala priložnost, da stopim na smuči ali na krplje.« Da planina ostajam družinam prijazno smučišče, potrdijo tudi cene. »Imamo ugodne smučarske in sankaške vozovnice: odrasli 21 evrov, otroci 12 evrov, družina pa lahko smuča za 50 evrov na dan. Zelo obiskano, le še nekaj prostih mest je v februarju, je tudi nočno sankanje po 2,5 kilometra dolgi progi. Za tek na smučeh imamo tri kilometre urejenih tekaških prog od Zelenega roba čez pastirsko naselje in nazaj. Uporaba prog je brezplačna,« je še povedal Štefe, preden je zapustil s soncem obsijano pisarno in se zakopal v papirje v dolini. Ne nazadnje ga v prihodnjih mesecih čaka ena največjih investicij na planini – menjava dvosedežnice s šestsedežnico.