Park bo namenjen preživljanju prostega časa na prostem dementnih stanovalcev, ohranjanju njihovih kognitivnih funkcij in podobno. V domu imajo oddelek za dementne, s parkom pa bodo bivalne zmogljivosti še razširili. Dementni stanovalci potrebujejo poseben nadzor in pomoč, kar zahteva stalno prisotnost zaposlenih in prostovoljcev. Dementne redno vodijo na zunanje sprehode, vendar so ti težje izvedljivi, ker vsak od njih potrebuje svojega spremljevalca. V parku pa bo lahko istočasno zunaj več stanovalcev, manj bo lahko spremljevalcev, tako da bo olajšano delo v domu. Park bo opremljen tako, da bodo dementni lahko ohranjali življenjske funkcije, na voljo bodo različni stimulanti. Aktivnosti se bodo lahko izvajale skupaj z zaposlenimi, prostovoljci in svojci; menijo, da bo to še dodatna prednost. V sklopu parka bo tudi kuhinja zaprtega tipa, v kateri bodo lahko dementni sodelovali pri različnih aktivnostih, na primer pri pripravljanju hrane, pogrinjkov, miz in podobno. Tako bodo aktivno preživljali čas ob druženju, obenem pa si bodo zaposlili misli.

O demenci, ki postaja najpogostejša bolezen pri starostnikih, v domu redno izobražujejo zaposlene. Poleg drugih organizacij, ustanov, služb in posameznikov sodelujejo tudi z društvom Spominčica ter imajo tako imenovana druženja Alzheimer cafe vsaj enkrat na mesec. V Sloveniji je tudi nov projekt Demenci prijazno okolje. Trenutno v projektu sodelujeta dva domova starejših, trboveljski in dom v Rakičanu. Poleg izobraževanja zaposlenih v domu predstavljajo bolezen, ozaveščajo in svetujejo tudi svojcem stanovalcev in zunaj doma. V domu pa se z demenco spopadajo na različne načine. Poleg sprejemanja in nameščanja obolelih imajo razvejano učinkovito pomoč na domovih, razvažajo kosila, omogočajo dnevno varstvo in podobno. Na tak način za zdaj uspešno obvladujejo stanje. Med drugim lahko oboleli dlje časa ostanejo v znanem okolju in ni potrebna takojšnja namestitev v domu.

Povprečna starost stanovalcev doma v Trbovljah je 90 let. Za zdaj še zmorejo opravljati delo in direktorica Danica Hren poudarja, da gre vsa pohvala zaposlenim in prostovoljcem. Za potrebe dementnih imajo že nekaj časa v pripravi tudi projekt Viseči vrtovi. Nasproti doma pa načrtujejo gradnjo dodatnih prostorov. Letos naj bi se stvari začele premikati, saj gre za nujno ureditev.