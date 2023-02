Zemljišče nove lokacije Melamina je v lasti države

Na torkovi predstavitvi nove lokacije Melamina Kočevje Sever so predstavniki podjetja in Ljubljanskega urbanističnega zavoda lokacijo predstavili kot gozdno območje, ki pa naj bi bilo zaradi vetroloma in lubadarja nekakovostno. Izpostavili so idejo, da bi lahko lesne sekance z območja Melamin uporabil za proizvodnjo toplote in ogrevanje stanovanj v mestu.