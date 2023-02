Osnovna šola Savsko naselje: Učenci so si popravili ocene

Na Osnovni šoli Savsko naselje so minuli teden ugotovili, da se je peščica učencev že konec lanskega leta dokopala do gesla do spletne redovalnice ene od učiteljic in si samovoljno popravljala ocene. Šola je zadevo predala kriminalistom.