Vodstva jedrskih elektrarn in francoskega energetskega velikana Engie, ki je upravljavec elektrarn, morajo po odločitvi vlade pripraviti načrt za preložitev zaustavitve reaktorjev.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, morajo najti odgovore na vprašanje, ali lahko trije najstarejši reaktorji zaradi skrbi glede zanesljivosti prihodnjih dobav energije delujejo še dve leti.

Ugotoviti morajo tudi, ali bi bilo lahko razpoložljivo gorivo v reaktorjih mogoče porabiti drugače oziroma kako bi lahko dodali novo, da bi omogočili daljšo uporabo reaktorjev. Jasnejša slika glede teh vprašanj naj bi bila znana do konca marca.

Razgradnja reaktorjev, ki delujejo od leta 1975, je bila načrtovana že za leto 2015, a je bila njihova življenjska doba podaljšana do leta 2025. Glede na ponovno zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe z energijo po vsej Evropi se je Belgija že lani odločila, da bo dva druga reaktorja pri življenju ohranila dlje, kot je bilo načrtovano, s tem pa je dokončno opustitev jedrske energije preložila na leto 2035.

Belgija ima sicer dve jedrski elektrarni s skupno sedmimi reaktorji. Ta teden so iz omrežja izključili reaktor Tihange 2, ki se nahaja 50 kilometrov od meje z Nemčijo. Ta belgijska soseda je k izključitvi 40 let starega reaktorja pozivala več let, pri tem pa je navajala varnostne razloge, saj so v tlačnih posodah v objektu našli na tisoče drobnih razpok.