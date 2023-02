Glosa: Razvoj od big maca do vohunov

Tretji december 1993 je bil za Ljubljano in vso Slovenijo zgodovinski dan. Ena največjih prelomnic naše mlade samostojne države. V Čopovi ulici v središču mesta so odprli prvi McDonalds. Od tega dne naprej je bila tudi Slovenija končno priznana kot samostojna, razvita država. Ker, to je povsem jasno, v tistih letih je nedvomno veljalo, da je edini kazalnik razvitosti ter visoke stopnje civilizacije in kulture nekega mesta ali države zgolj to, ali lahko poješ big maca s pomfrijem in se ti ni treba več kot zahojeni balkanski neandertalec basati z burekom in čevapčiči. Od tega prelomnega 3. decembra 1993, ko smo cheeseburger lahko poplaknili s sveže natočeno kokakolo z goro ledu, je šlo le še navzgor. Morda se je kaj prelomnega za našo državo in naše glavno mesto zgodilo tudi že prej, a zgoraj podpisani avtor tega zapisa se je enkrat tiste dni še kot najstnik s prijateljem usedel na vlak iz Gorenjske proti prestolnici z enim samim namenom – zaužiti big maca, to čudo visoke kulinarike. Seveda, bilo je nepozabno.