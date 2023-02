Najboljše smučarske gostilne v Sloveniji

V zadnjih letih so v Alpah začeli na smučiščih promovirati vrhunsko hrano, torej ne zgolj pomfrija, pic, ocvrtih zrezkov in burgerjev. Ob mondenih smučarskih centrih, kot so St. Moritz, Zermatt, St. Anton in recimo Kitzbühel, ki ob konkretnejši smučarski hrani že dolga desetletja ponujajo tudi vrhunsko, razkošno hrano, so se začeli še posebej truditi v italijanski Alta Badii, kjer so vrh dosegli v idiličnem kraju San Cassianu v restavraciji St. Hubertus in v francoskem Courchevelu, tam naj bi se najboljše jedlo v restavraciji 1947 v hotelu Cheval Blanc v Courchevelu 1850. St. Hubertus ima tri Michelinove zvezdice in meni enajstih majhnih jedi za 350 evrov, brez pijače seveda. Nič cenejša ni 1947, kjer za velikih 300 evrov dobite tri jedi, brez pijače. V Courchevelu in okolici je kar 19 zvezdic v 12 restavracijah, v Alta Badii pa osem v šestih. Izbira je velika. Malce drugače je pri nas, kjer je ob smučiščih zgolj ena zvezdica. Kljub temu smo našli nekaj zanimivih in bistveno cenejših restavracij ob smučiščih in na vpadnicah na smučišča ter jih razvrstili.