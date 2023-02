#intervju Kevin McNally, Pirat s Karibov: Prepričan sem bil, da Pirati ne bodo uspešni

Kevin McNally je igralec iz ozadja. Ne dobesedno ali kot se to razume na kakšnem drugem parketu, temveč po vlogah, ki so mu bile dodeljene in jih je z veseljem sprejel. Nikoli v ospredju, a stalno prisoten in obrazno zelo zapomnljiv na platnu ali ekranu, čeprav je do prvega filma iz poznejše blockbuster franšize Pirati s Karibov le redkokdo poznal njegovo ime in priimek. Črni biser ga je zares preklel in tega uroka se ni otresel do danes. Kevin McNally je namreč eden redkih igralcev, ki so nastopili v vseh petih filmih franšize, ki ga je izstrelila na mednarodno sceno. Woody Allen, Tom Cruise, Sean Connery, Rowan Atkinson, Tom Hardy, Gwyneth Paltrow in Scarlett Johansson je samo nekaj igralskih imen, ki so ob sebi hotela imeti karakternega igralca njegovega kova, vestnega, skromnega in zabavnega.