Partnerstvo v krizi: Zakaj francosko-nemška lokomotiva ne dela?

Januarja 1963 sta nemški kancler Konrad Adenauer in francoski predsednik Charles de Gaulle podpisala bilateralni elizejski sporazum, s čimer sta nekdanja sovražnika uradno končala dve stoletji antipatij in prelivanja krvi ter se zavezala, da bosta začela novo obdobje sodelovanja. Pet let po tem, ko je začel veljati rimski sporazum, je bil elizejski predvsem simboličen, pripravil pa je teren, na katerem sta Nemčija in Francija de facto postali voditeljici Evropske unije. Druge članice EU danes iz prakse vedo, da Evropa ne more v ničemer napredovati, če se Francija in Nemčija ne strinjata. Jasno jim je tudi, da francosko-nemško soglasje največkrat tlakuje pot za širši sporazum.