Prihodnost restavracij: Umetniki? Ne, obrtniki!

Medtem ko so se v zadnjem času vsi vidnejši slovenski politiki ter vladi naklonjeni in manj naklonjeni novinarji ukvarjali s tem, kaj bomo Slovenci jedli v prihodnosti, se je za trenutek pojavil zanimiv podatek, ki bi moral občinstvo bolj razburiti kot na različnih statističnih podatkih temelječ način zdravega prehranjevanja. Govorimo o državnih subvencijah multinacionalki McDonalds. Iz državnega proračuna je šlo lani več kot 800.000 evrov v žep enega najbogatejših gostinskih podjetij na svetu! In menda ni to nič novega.