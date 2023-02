Rusko delovanje v Ljubljani: Vohun, vohunka in otroka

Priznajte, da še niste gledali vohunskega filma ali brali vohunskega romana, v katerem bi poleg vohunov nastopali tudi njihovi otroci. Življenje presega fantazijo in nam ponuja bolj imaginativen svet od same fikcije. Pri vsem vesoljnem svetu se ta skrajno nenavadna, dejansko bizarna vohunska štorija dogaja prav nam tukaj in zdaj. V Ljubljani so v začetku lanskega decembra v filmski akciji napada domačih specialnih sil na družinsko hišo v Črnučah aretirali par, Mario Roso Munos in Ludwiga Gischa, argentinska državljana, in njuna dva mladoletna otroka. Aretirana sta ruska tajna agenta, ki naj bi v Ljubljani in širši okolici delala kot speča agenta za rusko obveščevalno službo.