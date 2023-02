Kruzanje na dveh nogah (Kolo, premet, sklopka)

Bil je marec. Z Richardom Jacksonom, mojim ameriškim pesniškim prijateljem, sva kruzala okrog Chattanooge. Razlog je bil nenavaden. Skoraj filmski. Richarda je njegov ameriški nepesniški prijatelj prosil, da se z avtom zapelje po parkiriščih motelov v bližini mesta in pogleda, ali bo na katerem od njih videl avto njegove žene. Richardov ameriški nepesniški prijatelj je sumil, da ga žena vara in da to počne v katerem od okoliških motelov.