#intervju Ana Kerševan: Grozili so nam, da nas bodo ukinili, če se ne nehamo upirati

Dr. Ana Kerševan je bila lani imenovana za generalno državno odvetnico in s tem tudi državno funkcionarko. Pred tem je bila od leta 2019 na državnem odvetništvu zaposlena kot višja državna odvetnica in je bila javna uslužbenka, čeprav je tako kot drugi s tem statusom opravljala enako delo kot kolegi, ki po stari zakonodaji še vedno služijo osemletni funkcionarski mandat. Zaradi tovrstne dvotirnosti so državni odvetniki izpadli iz (trenutno začasno umaknjenega) predloga zakona, ki naj bi uredil plače večine pravosodnih funkcionarjev.