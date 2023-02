Upravljanje koalicije: Ekipa ali konfederacija vojskujočih se plemen

Vladajoča koalicija je v devetih mesecih od volitev imenovala 20 ministrov in 47 državnih sekretarjev, ki tvorijo jedro izvršne veje oblasti. Upravljanje koalicije v zapletenem obdobju negotovosti na evropski in globalni ravni je zato toliko bolj pomembno vprašanje. V analizi ugotavljamo, da se je Robert Golob pri upravljanju koalicije oprl na preizkušene modele, ki so v skladu s slovensko politično kulturo. Pri upravljanju koalicije ni opaziti nobenih posodobitev.