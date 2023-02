Te dni se denimo temperature v Lizboni gibljejo od 10 do 12 stopinj Celzija in marsikdo v tem mestu nima dovolj denarja, da bi ogreval stanovanje, ali pa ogrevajo le eno od sob. Gouveia pravi, da težava ni le v energetski draginji, temveč tudi v tem, da je bila Portugalska vse do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja revna in izolirana država, gradnja je bila precej nekakovostna, 80 odstotkov stavb je slabo ali pa sploh neizoliranih. Do leta 1990 glede tega sploh ni bilo nobenih obvezujočih predpisov, zato se v številnih stanovanjskih prostorih borijo tudi s plesnijo. Gouveia sedi tudi v svetovalnem vozlišču, ki se ukvarja z energetsko revščino pri evropski komisiji, in si prizadeva, da bi s pomočjo evropskega denarja v njegovi domovini obstoječe stavbe bolje toplotno izolirali in s tem ne le storili nekaj dobrega okolju, temveč tudi prihranili pri energiji in izboljšali kakovost življenja. A to ni lahka naloga, saj večina ljudi v boljši toplotni izolaciji ne vidi rešitve za svoje težave, zato okoljski inženir poskuša ozavestiti ljudi o tem, da ni dovolj evropski denar porabiti le za novo toplotno črpalko, temveč je pametno poskrbeti tudi za izolacijo, ki bo toploto obdržala v prostoru.