Wakefieldova je nad njim obupala in na črpalki našla drugega uslužbenca, ki ji je natočil gorivo. Ko je zatem prvega vprašala, zakaj je ni hotel postreči, ji je ta odgovoril: »Ne strežem črncev.« Wakefieldova se je nato večkrat pritožila pri trgovski verigi in poudarila, da gre za rasizem, vendar se njeni klici niso posneli, tako kot je to običajno, njeno glasovno sporočilo, v katerem je na široko opisala pripetljaj in izrazila ogorčenje zaradi očitnega rasizma, pa je pristojni uslužbenec preprosto izbrisal. Pozneje se ji je sicer opravičil eden od lokalnih menedžerjev podjetja, vendar le zato, ker je uslužbenec prej postregel stranke, ki so na črpalko prišle za njo, očitnega rasizma pa ni omenil niti z besedo.

Odvetnik Greg Kafoury, ki je pozneje zastopal Wakefieldovo v tožbi proti trgovski verigi, je povedal, da je bil očitno ves pritožbeni postopek naravnan tako, da bi zmanjšal pomen rasističnega izpada njihovega uslužbenca. Ta je sicer dobil pismeni opomin, nekaj mesecev pozneje pa so ga odpustili z utemeljitvijo, da je uporabljal mobilni telefon med službenim časom. Sodišče je Wakefieldovi zaradi prizadejanih bolečin nedavno prisodilo milijon dolarjev odškodnine.