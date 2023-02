Ob tem je izrazila obžalovanje, da se je prejšnja vlada odločila ad hoc ustanoviti muzej brez zbirke, brez ustreznih pogojev in tudi brez nekih trdnih temeljev, na katerih bi Muzej slovenske osamosvojitve lahko zaživel. »V kulturi moramo vedno pozdravljati ustanovitev novih institucij, novih kulturnih zavodov, a ta je bil zasnovan na način, da že v osnovi ni imel možnosti za uspeh,« je ocenila ministrica.

Kot je izpostavila, sta ustanovitvi muzeja osamosvojitve nasprotovali obe največji veteranski organizaciji, in tudi stroka s Filozofske fakultete v Ljubljani se ni strinjala s tovrstno odločitvijo.

Kot neustrezno je ministrica označila tudi odločitev, da se za ta namen vzame prostore Arhivu RS, ki že leta čaka na nove prostore in hrani vse dokumente zgodovine, vključno z dokumenti iz slovenske osamosvojitve.

Zato je bila najbolj smotrna poteza, da zavoda združijo in ustanovijo nov javni zavod, ki bo preučeval novejšo in sodobno zgodovino. Muzej novejše zgodovine, ki ima najpomembnejšo zbirko o slovenski osamosvojitvi, so s tem okrepili v novem zavodu tako pri raziskovanju kot pri zaposlitvah, je dodala Vrečko.

V NSi niso zbrali dovolj podpisov

Interpelacijo zoper ministrico so v NSi napovedali po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Vendar so danes sporočili, da je ne bodo vložili. Z osmimi poslanci namreč nimajo zadostnega števila podpisov, poslanci SDS, ki svoje podpise pogojujejo s podpisi NSi k interpelaciji vlade, pa podpisov niso prispevali. V NSi sicer podpore k interpelaciji vlade ne izključujejo, a poudarjajo, da vsebine še niso videli.

V NSi so po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Vrečko in jo v sopodpis poslali manjšinskima poslancema in SDS. NSi ima namreč v DZ osem poslancev, interpelacijo pa lahko po poslovniku DZ vloži najmanj deset poslancev, zato bi potrebovali podpise še dveh poslancev.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sta že sporočila, da podpisov ne bosta prispevala. V SDS pa so te pogojevali s podpisi vseh poslancev NSi k interpelaciji o delu vlade premierja Roberta Goloba. V NSi danes, enako kot že v četrtek, zatrjujejo, da podpore interpelaciji vlade ne izključujejo, saj z njenim besedilom še niso seznanjeni. Pomembno za njihovo odločitev o morebitni podpori pa bi bilo tudi, koga bi v SDS ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici ponudila kot mandatarja.

Prvak SDS Janez Janša je sicer danes na Twitterju zapisal, da je interpelacija zoper celotno vlado razprava o delu vlade, in ne konstruktivna nezaupnica. Ta po poslovniku DZ lahko sledi razpravi, običajno pa ne, je še zapisal in dodal, da je bilo to prvaku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju stranke Robertu Ilcu tudi predstavljeno na sestanku.

Cigler Kralj: Z osamosvojitvijo se ne trguje

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj pa je v današnji izjavi poudaril, da je celodnevna razprava ob interpelaciji o delu vlade tako močno opozicijsko orodje, da jo je nujno zaključiti s predlogom konstruktivne nezaupnice vladi. O tem, ali bi v nadaljevanju, če se SDS odloči za vložitev interpelacije vlade, svojo podporo pogojevali s podpisi k interpelaciji ministrice Vrečko, je Cigler Kralj dejal le, da se z »osamosvojitvijo ne trguje«. Interpelacijo o delu vlade lahko sicer vloži najmanj deset poslancev, SDS jih ima v tem sklicu DZ 27, zato podpisov poslancev NSi ne potrebuje.

Med opozicijskima NSi in SDS je bilo sicer po oceni Ciglerja Kralja v zadnjih mesecih »nekaj vrenja«, stranki sta po njegovih besedah prešli iz koalicijskega partnerstva v delovanje v opoziciji. »Razmerja se dobro vzpostavljajo in mislim, da bomo prišli tudi do tega, da morda vsaka poteza ne bo zbujala nekih nelagodnih občutkov,« je Cigler Kralj še opisuje odnose v opoziciji. Zgodba z interpelacijo ministrice za kulturo je sicer za zdaj za NSi zaključena, po besedah Ciglerja Kralja pa prihaja čas, da se oglasi tudi civilna družba.