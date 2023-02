Januarski prihodki državnega proračuna so tako dosegli 1,08 milijarde evrov, kar je 9,4 odstotka manj kot v lanskem prvem mesecu, odhodki pa so bili s 931 milijoni evrov medletno nižji za 14,3 odstotka, je objavilo ministrstvo za finance. V celotnem letu so sicer proračunski prihodki načrtovani v višini nekaj manj kot 13,38 milijarde evrov, odhodki pa so predvideni pri 16,69 milijarde evrov.

Davčni prihodki so januarja dosegli 925 milijonov evrov, kar je 1,1 odstotka manj kot lani. Znižali so se prihodki iz dohodnine, ki so bili s 147 milijoni evrov za 9,2 odstotka nižji kot lanskega januarja. Padec prihodkov je po navedbah ministrstva posledica tako lani sprejetih sprememb dohodninske zakonodaje kot zadnje novelacije, ki je začela veljati s tem letom. Z nekaj manj kot devetimi milijoni evrov so bila za 8,6 odstotka višja tudi sredstva, ki iz dohodnine pripadajo občinam, zato se ne štejejo v državni proračun.

Na drugi strani so bili prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb v januarju višji za 31,1 odstotka in so doseli 94 milijonov evrov. Višje mesečne akontacije davka od dohodkov pravnih oseb so po pojasnilih ministrstva posledica boljšega poslovanja podjetij v 2021 glede na 2020. Za 0,3 odstotka so bili glede na lanski januar medtem višji prilivi od davka na dodano vrednost, ki predstavljajo daleč najmočnejšo davčno kategorijo. Dosegli so 451 milijonov evrov.

Med odhodki je bilo za investicije v januarju namenjenih 27 milijonov evrov, kar je 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V celotnem letu je sicer za investicijske odhodke predvidenih rekordnih 2,45 milijarde evrov. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je šlo 167 milijonov evrov, kar je 3,8 odstotka več kot lani. Za 8,1 odstotka so se ob še vedno ugodnih razmerah na trgu dela znižali transferji brezposelnim. Glede na januar lani so se družinski prejemki in starševska nadomestila zvišali za 37,5 odstotka. V januarju je bil namreč izplačan draginjski dodatek za otroke, za kar je šlo skupaj nekaj več kot 19 milijonov evrov.