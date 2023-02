"Lahko potrdim, da je bilo izdano izvozno dovoljenje," je na redni tiskovni konferenci povedal Hebestreit in dodal, da bo več podrobnosti znanih v prihodnjih dneh in tednih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev je skupaj z več zahodnimi državami že dlje časa pozival Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo leopardov. Berlin je bil do tega dolgo zadržan, minuli teden pa je vendarle popustil. Dobavo leopardov ukrajinskim silam so poleg Nemčije napovedale tudi Poljska, Finska, Španija in Norveška, medtem ko bodo ZDA Ukrajini poslale tanke abrams, Velika Britanija pa tanke challenger 2.

Medtem so iz Osla sporočili, da bo Norveška kupila 54 nemških tankov leopard 2, s katerimi bodo nadomestili starejše različice. Obstaja tudi možnost nakupa dodatnih 18 takšnih tankov, je danes v norveškem vojaškem oporišču Rena dejal norveški premier Gahr Store, navaja dpa.

"Znašli smo se (...) v eni najtežjih varnostnih situacij po drugi svetovni vojni," je v luči vojne v Ukrajini dejal Gahr Store ter poudaril tesne in dobre odnose med njegovo državo in Nemčijo.

Kot je še dejal, je nemškega kanclerja Olafa Scholza o nakupu obvestil danes zjutraj. Po besedah norveškega obrambnega ministra Bjorna Arilda Grama bodo prve tanke predvidoma dobavili leta 2026.

Norveška ima sicer trenutno 36 leopardov starejšega tipa 2A4. Zaenkrat ni jasno, koliko jih bo skandinavska država poslala Ukrajini.