Pri osumljenki so opravili preiskavo stanovanja in zasegli nakit, za katerega sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj.

Kriminalisti so sume obravnavali na podlagi podanih prijav in ovadb, da je izkoriščala nemoč in zdravstvena stanja starostnikov, ki nimajo nadzora nad vrednostnimi predmeti v lastnem stanovanju ter zaupajo osebam, ki so jim predani v varovanje in oskrbo, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Izolanka je osumljena, da si je protipravno prilastila nakit in denar na škodo več starostnikov, najmanj v enem primeru pa je bila do oskrbovanke nasilna in se do nje agresivno in ponižujoče obnašala ter jo na ta način spravljala v podrejen položaj.

Zoper osumljeno so podali kazensko ovadbo za kazniva dejanja velike tatvine, za kar je predvidena kazen zapora do petih let, in kaznivo dejanje nasilništva, za kar je predvidena kazen zapora do dveh let, so še sporočili s policije.

Davor Tozan iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper je v izjavi za javnost pojasnil, da so do zdaj prejeli prijave treh oškodovancev, in sicer v vseh treh primerih za tatvine, v enem pa tudi za nasilništvo. Osumljenko so policisti zaradi podobnih dejanj že obravnavali, nazadnje leta 2021.

Ukradeni nakit, katerega vrednosti še niso ovrednotili, hranijo na koprski policijski postaji. Oškodovance pozivajo, naj se zglasijo na policiji zaradi prepoznave predmetov. Prav tako pozivajo na policijo druge, pri katerih je osumljenka delala kot negovalka, če sumijo, da je pri njih izvajala podobna dejanja.