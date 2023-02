Bolgarski poslanci so v četrtek sprejeli izjavo, v kateri so obsodili napad na Makedonca bolgarske narodnosti Hristijana Pendikova, tajnika nedavno odprtega bolgarskega kluba v Ohridu, ki so ga 19. januarja pretepli tako močno, da je še vedno v bolnišnici v Sofiji, kamor so ga prepeljali po napadu, poroča portal Balkaninsight.

Od Skopja zahtevajo sistematične ukrepe, tako da bodo njegovi napadalci odgovarjali. Tri osumljence je policija že prijela, uradno Skopje pa je napad obsodilo.

Bolgarski poslanci so v izjavi izrazili zaskrbljenost, da bi »stopnjevanje protibolgarske kampanje v Severni Makedoniji lahko ogrozilo proces vključitve Bolgarov v njeno ustavo« in tako ogrozilo približevanje Skopja EU.

Vključitev Bolgarov v makedonsko ustavo je del dogovora, s katerim je Sofija po dveh letih julija lani umaknila blokado Skopja zaradi spora o zgodovini in jeziku, tako da je Makedonija začela pristopna pogajanja z EU. Za uresničitev te zahteve sicer makedonska vlada nima zadostne večine v parlamentu, saj jo opozicija zavrača kot izdajo nacionalnih interesov.

Bolgarski poslanci, ki so izjavo sprejeli s 184 glasovi v 250-članskem parlamentu, so tudi obsodili »sovražni govor proti lokalnim Bolgarom in proti Bolgariji v Severni Makedoniji, kot tudi njegov izraz v politični, javni in medijski sferi«.

Izjava je sledila vrsti incidentov in provokacij, ki so se stopnjevali z napadom na Pendikova, zaradi katerega so se odnosi med državama zaostrili. Sofija je takrat na posvet poklicala svojega veleposlanika v Skopju Angela Angelova, ki pa se je konec januarja že vrnil v Skopje. Nekaj tednov pred napadom je sicer Sofija zaradi incidentov zahtevala, da postane sojenje zločinov iz sovraštva proti etničnim Bolgarom v Severni Makedoniji del pristopnih pogajanj Skopja z EU.

Bolgarski poslanci so izjavo sprejeli, medtem ko naraščajo bojazni pred novimi incidenti na sobotni obeležitvi 151. obletnice rojstva borca za neodvisnost v času Otomanskega cesarstva Goceta Delčeva v Severni Makedoniji, ki ga obe državi slavita kot svojega narodnega junaka.

Skupine nacionalistov iz Bolgarije so namreč napovedale, da se mu bodo poklonili na njegovem grobu v Skopju. Predstavniki največje makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE in makedonske skupine na internetu pa so napovedali, da bodo varovali grob in preprečili »zanikanje makedonske identitete«, navaja Balkaninsight, portal balkanske raziskovalne novinarske mreže Birn.

Notranji ministrstvi obeh držav sta pozvali k miru, v Severni Makedoniji pa so napovedali okrepitev policijske navzočnosti.