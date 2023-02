»Ker bo zaradi popolnega odprtja meje s celinsko Kitajsko prišlo do velikega povečanja števila prehodov meja, bomo za zagotovitev obvladovanja tveganj ohranili zahtevo po testiranju za potnike, ki prihajajo iz tujine,« je pojasnil vodja mestne uprave Hongkonga John Lee.

V mestu še vedno ostaja obvezno nošenje mask na prostem, čeprav je Lee dejal, da bi tudi ta ukrep lahko v prihodnosti odpravili.

Po treh letih najstrožjih omejitev na svetu v okviru politike ničelne tolerance do covida-19 je Kitajska v začetku lanskega decembra nenadoma odpravila večino ukrepov. Zatem so poročali o skokovitem porastu okužb in opozorili, da so samo v mesecu dni po odpravi ukrepov zabeležili skoraj 60.000 smrti, povezanih s covidom-19.

Strategije ničelne tolerance sta se skoraj tri leta držala tudi Hongkong in Macao. Omejitve pri prehajanju meja med celinsko Kitajsko in Hongkongom so se nekoliko sprostile že januarja. Od tedaj lahko meje v obe smeri dnevno prečka do 60.000 ljudi, vsi pa morajo pokazati negativen izvid testa na covid-19.

Stroge omejitve za zajezitev širjenja covida-19 so ohromile številne sektorje v Hongkongu, še zlasti turistični sektor. Po nekaterih ocenah pa naj bi skupna škoda omejitev v Hongkongu znašala kar 27 milijard dolarjev. Lee je v četrtek obljubil »konec izolacije, karantene in omejitev« ter med drugim napovedal 500.000 brezplačnih letalskih vozovnic za obiskovalce Hongkonga, ki naj bi državi pomagale oživiti predvsem turistični sektor.