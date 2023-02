V soboto bo pretežno jasno, ponekod v severnih krajih občasno zmerno oblačno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v mraziščih Notranjske do -10, ob morju do 4, najvišje dnevne od 5 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji bo v soboto od zgodnjega jutra do poznega popoldneva pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro, na izpostavljenih legah pa tudi okoli 90 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho ter hladneje. V nedeljo bo ponekod pihal severovzhodnik, v ponedeljek na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Francijo. Iznad Severnega morja se čez srednjo Evropo proti jugovzhodu pomikajo cikloni z vremenskimi frontami in le malo vplivajo na vreme pri nas. Od severozahoda k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas precej oblačno, v Avstriji bodo občasno padavine, deloma dež deloma sneg. Drugod bo dokaj jasno. V soboto bo v krajih severno od nas oblačno, v osrednjih Alpah bo snežilo. Občasno bo bolj oblačno tudi v krajih vzhodno od nas, drugod bo pretežno jasno. Vetrovno bo, pihal bo severni veter, ki bo predvsem v Alpah in na območju Panonske nižine ponekod precej močan. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.