Tudi na tokratnem popisu je bila vrednost najcenejše košarice v Lidlu, in sicer je znašala 38,66 evra. Sledili so Spar (39,09 evra), Hofer (39,51 evra), Eurospin (39,76 evra), Tuš (41,05 evra) in Mercator (43,71 evra).

Pri enajstem popisu so se vrednosti najcenejših košaric v primerjavi s preteklim popisom znižale pri petih trgovcih, pri enem pa se je vrednost košarice zvišala. Največje znižanje najcenejše košarice znaša nekaj več kot deset odstotkov.

V zadnjih dveh tednih se je najbolj podražil krompir, in sicer za dobrih 18 odstotkov, sledijo mu jabolka z nekaj več kot šestodstotno podražitvijo, mleko se je podražilo za dobra dva odstotka ter jogurt za odstotek in pol.

Pri kategorijah moke, govejega mesa in kruha so se cene dvignile za manj kot odstotek. V zadnjih dveh tednih se je najbolj pocenil sir, in sicer za dobrih pet odstotkov, sledijo mu testenine, ki so se pocenile za 2,6 odstotka, sončnično olje se je pocenilo za 2,3 odstotka, piščančje meso za dva odstotka, maslo za 1,7 odstotka ter svinjsko meso za manj kot odstotek.

Od prvega do enajstega popisa se je od 15 izdelkov pocenilo šest izdelkov, med njimi najbolj svinjsko meso (za skoraj 27 odstotkov), sir (za 24 odstotkov), goveje meso (za 18 odstotkov), moka (za 3,7 odstotka), sončnično olje (za 3,5 odstotka) ter kruh (za manj kot odstotek).

Na drugi strani se je najbolj se je podražil sladkor, in sicer za 45,5 odstotka, jajca za 15,9 odstotka in jabolka za 10,7 odstotka. Ostali izdelki so se podražili za manj kot deset odstotkov.

Analiza sadno zelenjavne košarice razkriva, da se je povprečna vrednost v primerjavi z prejšnjim popisom zvišala za slaba dva odstotka oziroma za pol evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je povečala na 15,57 evra. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri treh trgovcih, od tega pri dveh za približno odstotek, pri enem pa za šest odstotkov. Pri ostalih treh trgovcih se je vrednost zvišala.