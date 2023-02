Propadla zabava za okroglo obletnico

V Sloveniji smo zadnja leta uvedli novo, krasno, priljubljeno tradicijo, da je ljudem, ki praznujejo okrogle obletnice (ne le Abrahama!) treba večer prej nujno postaviti mlaj, nanj obesiti prometni znak za omejitev hitrosti z ustrezno številko enaki letom slavljenca, in spodaj še kakšen predmet iz njegovega bogatega življenja, recimo v primeru nas, pisunov, pisalni stroj, ali kaj podobno trapastega. Seveda je treba do obeskov za na mlaj nekako priti. In seveda je najlažje, če prometni znak kar ukradeš, a ne? No, ne! Gre za resno kaznivo dejanje, ki se mu reče tatvina. En tak podvig so te dni zaznali policisti iz Rač. Le da so bili storilci toliko nespretni, da jim celo prometnega znaka ni uspelo ukrasti. Pod nespretno lahko mirno preberete tudi pijani, kajne. Ker policiste so na teren poslali zaradi, pazite zdaj, kršitve javnega reda in miru. V prevodu: fantje so se ga pošteno napili, razgrajali, peli in se drli na ves glas, ko so se odpravili krast prometni znak. Verjetno so imeli težave že z natikanjem ključa na matice vijakov...

Žganje bi kuhal

Vsaj vsebinsko je druščina iz prve današnje zgodbice še kako povezana z zgodbico, ki sledi. Krški policisti so namreč v nedeljo zvečer pri Drnovem izsledili in prijeli 24-letnega osumljenca, ki je pred tem vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in iz nje odnesel, kaj pa drugega - kotel za žganjekuho in električne vodnike. Ok, glede kotla nam je povsem jasno, zakaj je pritegnil osumljenčevo pozornost. Zakaj pa bi nekdo ukradel električne vodnike? Bomo prepustili vaši domišljiji, prav. Kakorkoli že, fanta so izsledili, ga pridržali in mu zasegli ukradene predmete. Zaenkrat še ne bo nič s posavsko žganjico. Je pa neki neznani tati, to povemo samo tako, za zraven, v Birčni vasi prav tako v nedeljo zvečer vlomil v zajčnik in ukradel sedem zajcev. Spet, ne bomo ugibali, kje so končali.

Air b’n’b po norveško

Pa smo mislili, da so Skandinavci pošteni ljudje in odlični turisti. No, večina njih verjetno je, so pa policisti poročali o 39-letnem Norvežanu, ki je prejšnji konec tedna v Portorožu vlomil v nek lokal in tam čisto mirno prespal. To pa še ni vse, policisti so potem ugotovili še, da si je s pijačo pa postregel v bližnjem hotelu in jo, seveda, ni plačal. Nenavadnega turista, ki očitno nekoliko slabo razume pravila spletnih rezervacijskih portalov, bodo kazensko ovadili. Zna biti, da si bo za naslednje počitnice izbral kakšno drugo, bolj prijazno turistično destinacijo. Ker to, da te zaprejo policisti, ker ukradeš pijačo in vlomiš v lokal, kjer prespiš, pa res ni za nikamor, a ne.

Ravno monopoly so igrali

Za tole zgodbico boste pa rekli, da je tipično Gorenjska. Pa ni, lahko se zgodi tudi čisto blizu vas! Občan je naročil nekaj hrane na dom. Pa pride dostavljavec, mu izroči naročeno in vzame denar. Občan je plačal kar z bankovce za 50 evrov. No, zna biti, da mu je dostavljavec nekaj denarja celo vrnil, bi pa rekli, da se je naročnik delal poštenega in mu pustil zajetno napitnino. Zakaj delal poštenega? Ker v bistvu ni bil, saj ste to pričakovali, kajne. Hrano je plačal kar z »monopoly« denarjem ali kot so zapisali policisti: z apoenom za 50 evrov, ki ni bilo plačilno sredstvo, temveč se uporablja kot reklamni in filmski rekvizit.

Zaletel se je v pumpo

Za konec pa še ena iz naše redne podrubrike – kaj so ta teden počeli pijanci v prometu. Tokrat je šlo za 31-letnega Hrvata, ki se je z audijem z avstrijskimi registracijami pripeljal na bencinski servis ob dolenjski avtocesti. Domov je šel... No, po bencinskem servisu je vozil kar v rikverc in se zaletel v steber točilnega mesta ter ga poškodoval. Potem pa je odpeljal kar naprej proti Obrežju, na poti pa so se mu že pridružili policisti. Verjetno jih ni opazil... Na koncu je namreč trčil še v policijski avto. In še rezultat vas verjetno zanima. 0,70 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem poldrugi promil.