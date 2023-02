Pripravljeni na rast cen

Na trgu kriptovalut se nadaljujejo rasti cen. Bitcoin trenutno trguje pri ceni 21.600 evrov, kar predstavlja več kot 40-odstotno rast v prvem mesecu leta. V primerjavi z lanskim letom je opaziti bistveno izboljšanje sentimenta investitorjev. Izpostavil bi predvsem reakcijo trga na uradno najavo začetka stečajnega postopka družbe Genesis. Omenjeni dogodek ni imel vpliva na trgovanje kriptovalut, še več, od uradnega sporočila pa do danes se je cena bitcoina zvišala za slabih 15 odstotkov. Takšno dogajanje nakazuje na temeljno izboljšanje odnosa investitorjev do trga kriptovalut. V lanskem letu so takšne novice pomenile dolgotrajno in silovito padanje cen, takšni primeri so bili denimo propad LUNE, 3AC, Celsiusa in FTX. V letošnjem letu se trg ni zmenil za propad podjetja Genesis, čeprav gre za izjemno pomembno institucijo na področju kriptovalut. Nekaj strahu je sicer vneslo pričakovanje dviga obrestnih mer ter govora Jeroma Powella, predsednika ameriške centralne banke, ki je v sredo nagovoril javnost. Ameriška ključna obrestna mera se je povišala za 25 bazičnih točk, kar je bilo v skladu s pričakovanjem trga. Govor Jeroma Powella na drugi strani je bil nekoliko bolj pozitiven od pričakovanj, kar se odraža tako na delniških trgih kot tudi na trgu kriptovalut. Trenutno se zdi, da je trg pripravljen na kratkoročno rast cen.