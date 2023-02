Napredna, zdrava in uspešna podjetja 21. stoletja so tista, ki se poleg finančnih izkazov zavedajo tudi pomena kakovosti odnosov med podjetjem in zaposlenimi. Vprašanje pa je, kako naj to neotipljivo konkurenčno prednost izmerijo. To zagato odpravlja Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit, v katerem je do sedaj sodelovalo 440 podjetij. Tudi letos je komisija med prijavljenimi podjetji določila po sedem finalistov v vsaki velikostni kategoriji.

Spoznajte finalno sedmerico

Med finalisti je približno tretjina takih, ki so se v finale prebili prvič. Finalisti v skupini velikih podjetij so Adria dom, Atlantic Droga Kolinska, Automatic servis, Danfoss Trata, Gen-I (lanski zmagovalec), RLS merilna tehnika in Zavarovalnica Sava. Med srednje velikimi podjetji so med finalisti Agilcon, Dewesoft, Lumentum, Outbrain SI, Sportradar, tretton37, razvoj in programiranje in Xlab. Med malimi podjetji pa so se med finalno sedmerico umestila podjetja: 4see, BioSistemika, Dvigala Sušnik, Intera, Kamino, Lunos (lanski zmagovalec v svoji kategoriji) in Selectium Adriatics. Absolutni zmagovalec v številu ponovitev pri uvrstitvi v finalu je podjetje Intera, ki se sem umešča že štirinajstič.

Merimo verodostojno

Izbor prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlate niti, pojasnuje: »Finaliste Zlate niti določita dve dimenziji: kakovost odnosov, kot jo prepoznavajo zaposleni v podjetju in uspešnost podjetja. Kakovost odnosov, merjena z vprašalnikom Zlate niti, prispeva glavni del, 80 %, preostalih 20 % pa dodaja celovit kazalnik uspešnosti, ki ga zagotavlja Dun&Bradstreet. Letošnji seznam tradicionalno razkriva smetano slovenskih zaposlovalcev, med katerimi bo izborna komisija v marcu - tudi na podlagi intervjujev o trajnostnem voditeljstvu - izbrala zaposlovalce leta v treh kategorijah. Prepoznavna je visoka korelacija med uspešnostjo najboljših zaposlovalcev in kakovostjo odnosov po samoocenah zaposlenih. Hkrati je sestava finalistov, še posebej v kategoriji srednje velikih podjetij, nadvse zgovorna z vidika dejavnosti sedmih finalistov. To je tema, ki jo bomo obravnavali tudi na letošnji konferenci Zlata nit: kaj je skupnega najboljšim zaposlovalcem in kako ohraniti tempo z dejavnostmi, ki so odvisnost od človeškega kapitala, odnosov in sistematičnega upravljanja organizacijske kulture rasti prepoznale pred drugimi.«

Kakovost ocenjuje 6696 zaposlenih

Na vprašalnik o kakovosti odnosov je odgovorilo 6696 zaposlenih, 1430 (21,4 odstotka) jih je na anketo odgovarjalo v pisni obliki, 4607 (78,6 odstotka) pa elektronsko, prek spleta. Vsa sodelujoča podjetja imajo možnost pridobiti osnovno ali poglobljeno poročilo. Rezultati so informacija, ki vodstvu in strokovnim službam omogoča navigacijo, na katerih področjih se je treba aktivirati, da podjetje neguje ali razvija svojo odličnost. »Vse to, kar podjetje vlaga v odnose in zavzetost ljudi navznoter, se zelo hitro odraža na rezultatih na trgu.« Po načelu: poskrbite za svoje ljudi in ti bodo poskrbeli za vaš posel. Skrb za dobro vseh je tista, ki omogoča rast, razvoju daje zalet in uspehu krila. Tega se še kako dobro zavedajo podjetja, ki so se letos uvrstila v finalni izbor Zlate niti. Vsak petek vse do konca 16. izbora Zlata nit, ki bo 30. marca, bomo v rubriki Zaposlitve in kariera predstavljali zgodbe 21 finalistov. Spremljajte njih, berite nas.

Lanski zmagovalci predajajo štafeto Zmagovalci 15. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci leta 2021 so bili Gen-I v kategoriji velikih podjetij, Špica International v kategoriji srednje velikih podjetij in Lunos v kategoriji malih podjetij. Priznanje zlata praksa za inovativne pristope k rasti in razvoju kadrov je prejel Danfoss Trata.