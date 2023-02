Dvaindvajsetletna Neja Dvornik bo prihodnji teden nastopila na svojem tretjem svetovnem prvenstvu. Na enem največjih prvenstev je debitirala pred štirimi leti v Areju, tekmovala pa je tudi predlani v Cortini d'Ampezzo, kjer je z 21. mestom v veleslalomu dosegla svojo najboljšo uvrstitev. Korošica je v tej sezoni rezultatsko precej napredovala in dosegla nekaj svojih najboljših uvrstitev v svetovnem pokalu. Najboljša je bila na veleslalomu na Kronplatzu, kjer je z drugim časom finala napredovala na dvanajsto mesto. Pred odhodom v Meribel je bila v napovedih realna, saj ne napoveduje kolajne, dala pa je jasno vedeti, da jo zanimajo vrhunske uvrstitve.

»Decembra mi je bolezen pobrala veliko moči, zato sem dobre rezultate dosegla nekoliko kasneje, kot sem si obetala. Uvrstitve me niso presenetile, saj na treningih smučam dobro. Res pa je, da je najtežje smučanje s treninga prenesti na tekmo, kar mi je dobro uspelo na Kronplatzu, kjer sem na drugi progi za zdaj najboljše smučala na tekmi. Že v preteklosti sem dokazovala, da sem najboljša januarja in februarja, ko pridem v tekmovalni ritem in pridobim zaupanje na smučeh,« pravi Neja Dvornik, ki v zadnjih sezonah smuča pod vodstvom nekdanjega glavnega trenerja slovenske reprezentance Denisa Šteharnika.

Neja Dvornik pravi, da ne favorizira nobene od tehničnih disciplin. Čeprav je bila v preteklosti uspešnejša v slalomu, se je z enako vnemo posvečala treningu veleslaloma. »Verjamem, da sem v obeh disciplinah sposobna doseči dober čas. Ko bom v naslednjih sezonah dosegala stabilnejše rezultate, imam v načrtu, da se bolj posvetim tudi superveleslalomu,« odgovarja slovenska alpska smučarka, ki v svojem smučanju še vedno precej niha. Na zadnjih preizkušnjah v Špindlerjevem Mlinu je bila na prvem slalomu 17., dan kasneje pa se ni uvrstila na drugo progo. »Nihanja pripisujem dejstvu, da sem bila po Kronplatzu precej utrujena, poleg tega pa se me je lotil prehlad. Zato nisem imela dovolj energije za še en napad. Bolezen mi je vzela veliko energije, kar se mi bo gotovo še poznalo. V zadnjih mesecih razsaja veliko virusov, potem ko smo bili v zadnjih sezonah zaradi epidemije covida zaviti v vato,« odgovarja specialistka za tehnične discipline.

»Če bi mi kdo pred začetkom svetovnega prvenstva ponudil dve tako dobri veleslalomski vožnji, kot sem ju prikazala na Kronplatzu, bi takoj podpisala. V slalomu sem se sposobna uvrstiti med najboljšo deseterico. Tekme na svetovnih prvenstvih od četrtega mesta navzdol za javnost ne štejejo nič. Visoka pričakovanja javnosti so pravilna in nas ženejo naprej. Toda v prvi vrsti tekmujem zase, zato bi rada predvsem sebi in ekipi, ki mi stoji ob strani, dokazala, da delamo dobro,« je odkrita obetavna Slovenka, ki večino časa trenira sama, občasno pa se priključi reprezentanci. »V prejšnjih sezonah sem imela v ekipi brata in bratranca, sedaj pa včasih malce pogrešam rivalstvo. Lažje bi mi bilo, če bi bila v ekipi še Meta Hrovat, kar je bilo v načrtu, a se je odločila, kot se je,« priznava Neja Dvornik.