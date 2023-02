Bolezen je še vedno največja težava slovenske biatlonske reprezentance pred svetovnim prvenstvom v Oberhofu v Nemčiji. Že pred zadnjo decembrsko postajo je imel zdravstvene težave Jakov Fak, nato je po Pokljuki zbolela Polona Klemenčič, za njo v Anterselvi še Anamarija Lampič, prav tako je zbolel tudi Rok Tršan, ki je izpustil evropsko prvenstvo v Lenzerheideju. Medtem ko je Polona Klemenčič že od začetka tedna na zaključnih pripravah v Ruhpoldingu, sta se Lampičeva in Tršan ekipi pridružila sredi tedna, še vedno pa ni Faka, ki je še opravil priprave na Pokljuki, nato pa obležal. »Jakov ima znake gripe, zato za zdaj vse visi v zraku. Ko bo dobil dovoljenje zdravniške službe, se bo pridružil ekipi,« je nič kaj razveseljive novice sporočila Tadeja Brankovič, vodja biatlonskih reprezentanc.

Gross ekipe ne želi obremenjevati z uvrstitvami

Na srečo so vsi drugi, ki so imeli zdravstvene težave, bolj ali manj pripravljeni na napore, ki jih čakajo v Oberhofu. Pogoji v Ruhpoldingu, kamor sta z evropskega prvenstva prišla Lovro Planko, ki je bil na najdaljši biatlonski preizkušnji tretji, in Lena Repinc, so idealni. »Od decembra smo naredili še korak naprej, kar je dobro za samozavest ekipe. Žal nam zdravstveno stanje ne gre na roko. Polona je bila že v zelo dobri formi, vendar ji je bolezen vzela nekaj moči, škoda tudi za Anamarijo, ki bi potrebovala tekme v Anterselvi, prvič pa bi nastopila tudi v zasledovanju. Upam, da jima bolezen ni vzela preveč moči in da bosta do začetka SP nared in bosta v Oberhofu pokazali, kaj znata in zmoreta. V najtežjem položaju je Jakov, ki je v Ruhpoldingu s tretjim mestom spet dobil tisti občutek, kako je, če si na stopničkah, predvsem pa je dobil potrditev, da to še vedno zmore. Ampak zdaj bo vse skupaj drugače,« je nekoliko v negotovosti Ricco Gross, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance, ki tudi zato ekipe ne želi obremenjevati z uvrstitvami. »Nima smisla, da bi cilje opredeljevali s kolajnami in uvrstitvami. Najbolj pomembno bo, da bo vsak, ki bo nastopil, pokazal svojo najboljšo formo in željo po uspehu, sama tekma pa bo pokazala, kaj bo to pomenilo,« je dodal Gross.

Ob Faku, ki se je vrnil na zmagovalne stopničke, ter Lampičevi, ki je v svoji krstni sezoni osvojila dve peti mesti, ter Poloni Klemenčič, ki je v Hochfilznu s 17. mestom prišla do svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu, so v letošnji sezoni velik napredek pokazali predvsem mlajši člani slovenske izbrane vrste. Planko je navdušil na evropskem prvenstvu, Alex Cisar je bil v Ruhpoldingu 24., Toni Vidmar še dve mesti boljši, do svojih najboljših rezultatov je prišla tudi Živa Klemenčič. Nekaj slabša od prejšnje sezone sta Miha Dovžan, ki ima presenetljivo več težav s streljanjem, in Tršan.

»Nič še nismo govorili o tem, kdo bo nastopil na posameznih tekmah, zase pa vem, da si želim popraviti le streljanje. Predvsem v štafetah sem imel zadnje čase težave stoje, to je nekako prišlo v mojo glavo, saj na treningu nimam težav. Na prvenstvu si sicer želim uvrstitve med trideseterico, kar bi bil dober in realen rezultat,« je želja 29-letnega Miha Dovžana.

Planko, Vidmar in Cisar osredotočeni na olimpijske igre 2026

»Veseli me, da sem bil izbran v ekipo za svoje prvo svetovno prvenstvo. V Švici na evropskem prvenstvu sem pokazal, kaj znam in česa sem zmožen. Upam, da mi bo to uspelo prenesti tudi na tekme svetovnega prvenstva v Oberhofu. Tekmovanja se zelo veselim in upam, da nam bo s fanti uspelo narediti kakšen zelo dober rezultat,« pa nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva razmišlja najmlajši član moške izbrane vrste, 21-letni Lovro Planko, ki bo v Oberhofu predvsem nabiral izkušnje. Tako kot leto dni starejša Vidmar in Cisar, vsi trije pa svoj vrhunec načrtujejo za olimpijske igre v Italiji leta 2026.

»Zelo se veselim velikega števila gledalcev. To daje biatlonu dodaten čar in posebno vzdušje. Kot mlad tekmovalec ne pričakujem konkretnih rezultatov, želim pa to obrniti v svojo korist. Lahko sem bolj sproščen, kot sem bil pred tekmami svetovnega mladinskega prvenstva, kjer sem se boril za kolajne. Takrat je bila prisotna dodatna nervoza, vendar sem se s tem dobro soočal. Upam, da bo tako tudi v prihodnje na članskih prvenstvih,« je v pričakovanju svojega drugega članskega svetovnega prvenstva, na Pokljuki je bil v individualni tekmi 47., dejal Alex Cisar, sicer dvakratni svetovni mladinski prvak iz leta 2019. x