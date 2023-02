Prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki bo od 21. februarja do 5. marca, odštevajo zadnje dneve do začetka. Tekmovanja v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji oglašujejo kot največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Trditev velja za število udeležencev, saj bo prišlo več kot 2000 športnikov in športnic ter njihovih spremljevalcev iz 64 držav (čakajo še na potrditev Mongolije), zraven pa bo skoraj 2000 predstavnikov medijev. Svetovno prvenstvo, ki je enkraten dogodek, ne bo edina letošnja velika prireditev v Planici, kjer bo od 30. marca do 2. aprila še tradicionalni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih s poleti na letalnici bratov Gorišek.

Pričakujejo od 150.000 do 200.000 gledalcev

»Priprave so se začele isti dan, ko smo bili maja 2018 s kandidaturo uspešni v četrtem poskusu na kongresu Fisa v Grčiji. Pričakujemo med 150.000 in 200.000 gledalcev. Več kot 450 milijonov ljudi si bo tekmovanja ogledalo po televiziji, kar je enkratna priložnost, da se predstavimo kot dobri organizatorji in gostitelji. Verjamem, da bomo priča izjemnemu in enkratnemu športnemu dogodku,« je na včerajšnji novinarski konferenci v najnovejšem petzvezdičnem hotelu v središču Ljubljane poudaril predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar, ki vodi tudi organizacijski komite.

Prireditelji so bili med pripravami na velikih preizkušnjah, saj je na delo vplivala pandemija covida-19, a so zatrdili, da trenutno urejajo le še zadnje podrobnosti. Večina infrastrukture, ki je potrebna za prireditev, je že postavljena. »Proračun, ki znaša skoraj 16 milijonov evrov, mi krati spanec, saj je prišlo do inflacije in številnih podražitev, zato moramo biti zelo racionalni. Prodaja vstopnic je pomemben vir prihodkov. V Skandinaviji je bila po pričakovanjih, nekoliko manj pa v srednji Evropi, predvsem na nemško govorečem trgu, in v Sloveniji, za katero je znano, da se obiskovalci odzovejo v zadnjem trenutku. Prvenstvo ne bo le športni spektakel, ampak tudi za oči in ušesa s spremljevalnim programom ob podelitvi kolajn v Kranjski Gori, kjer bodo številni koncerti najbolj znanih slovenskih skupin. Obenem bo prvenstvo diplomatsko-politični dogodek z obiskom predsednikov vlad in kronanih glav,« je poudaril generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušterič.

Zelena zaveza za trajnost

Rdeča nit prvenstva bo zelena zaveza za trajnost. Strateški svet, ki ga vodi Mojca Zalaznik, je pripravil akcijski načrt, vodnik in zeleno zavezo: »Namen zelene Planice je, da na petih področjih z 20 ključnimi ukrepi poskrbimo, da se vsi skušamo vesti kar se da trajnostno. Bodimo odgovorni do naše najlepše ledeniške doline, ene najlepših na svetu, do naše čaplje Vite (maskote SP, op. p.), ki rada živi v Triglavskem narodnem parku, ter prenesimo vsa ta izkustva in odgovornost tudi našim najmlajšim, zato bomo tudi izdali posebno slikanico.«

Vsak, ki bo kupil vstopnico, bo imel omogočen brezplačni prevoz z vlakom od koder koli v Sloveniji do Jesenic in od tam naprej z avtobusi organizatorja do vstopne točke v dolino, ki bo v Ratečah. »Planica bo za svetovno prvenstvo prvič v drugačni obliki, kot smo je vajeni vsako leto za finale svetovnega pokala. Vstopno točko smo prestavili nekoliko nižje v Rateče in od tam naprej prometa, razen v zelo omejenem številu, ne bo. Za obiskovalce to pomeni, da bodo izstopili na Ledinah. Od tam naprej je približno 1,5 kilometra pešpoti do tekmovalnih aren,« je pojasnil vodja logistike Jure Ajdišek. Vstop v Planico od Rateč naprej bodo za promet zaprli že 13. februarja. Do 18. februarja bodo omogočili vstop pešcem, od tedaj le še z akreditacijami in od 22. februarja tudi z vstopnicami.

Minister Han: Noben politik se ne bi smel fotografirati s športnikom

Vsi so poudarjali zgledno sodelovanje z državo. Novi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril, da želijo na ministrstvu vrniti športu za vse, kar je naredil za državo v zadnjih 30 letih. »Glede na to, kolikor je v preteklosti država storila za šport, se po mojem mnenju ne bi smel noben politik fotografirati s športnikom. Do konca mandata bi to rad spremenil,« je izpostavil Matjaž Han. Nato se je razgovoril o učinkih vlaganja v šport: »Vsak evro, ki ga vložimo v šport, se nam trikrat povrne. 100 evrov, porabljenih za šport, pomeni za slovensko gospodarstvo 177 evrov. Če denar namenimo športnim organizacijam za njihovo osnovno dejavnost, za 100 vloženih evrov gospodarstvo dobi kar 310 evrov. Daleč od tega, da bi vse gledali skozi denar, je pa to vsekakor dober kazalnik, ki investicije v šport upravičuje. Multiplikator športnih prireditev je v resnici še večji, saj gre za kombinacijo več dejavnosti. Ocena multiplikativnih učinkov na povečano potrošnjo je v primeru svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici kar več kot 70 milijonov evrov.«

*** 16 mio. € je proračun svetovnega prvenstva. 12,5 milijona so imeli zagotovljenih s pogodbo z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis), preostanek morajo pokriti s prodajo vstopnic in nekaterih pravic, ki so jih od mednarodne agencije Infront odkupili nazaj. 1300 ljudi bo med prvenstvom sodelovalo pri organizaciji tekmovanja.