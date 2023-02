Kuhar: Poraba mesa pri nas je zmerna, ne ekscesna

Pozivi predsednika vlade Roberta Goloba k zmanjšanju porabe mesa so izzvali vojno med ljubitelji mesa in uživalci rastlinske hrane. Živinorejci so prepričani, da to vodi h krčenju živinoreje, ki je v Sloveniji daleč najpomembnejša kmetijska panoga. O tem, kako pomembna je, so spregovorili na današnji nujni seji parlamentarnega odbora za kmetijstvo.