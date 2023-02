Po močni nedeljski zaušnici pri košarkarski Cedeviti Olimpija dihajo nekoliko lažje. Tretja evropska zmaga na tekmi proti Venezii sicer položaja na lestvici pretirano ne spreminja, saj Ljubljančani še naprej ostajajo praktično v izgubljenem položaju, kar se tiče napredovanja v drugi del tekmovanja. Precej bolj je pomembna reakcija moštva po resnično bledi predstavi proti Budućnosti, saj kaže, da moštvo še vedno sledi trenerju in da se sredi sezone ni predalo malodušju. Pred zmaji je zdaj sobotni obračun z zadnjeuvrščenim moštvom v ligi ABA MZT v Skopju, nato odhajajo v Litvo, kjer se bodo udarili s presenetljivo vodilnim moštvom skupine A v evropskem pokalu Prometejem. Morda tudi že z Zoranom Dragićem, ki je začel s treningi in se vsak dan počuti bolje.

Golemac vesel, da so igralci sprejeli sporočilo

Da ima uspeh proti Venezii večji pomen kot le dve točki na lestvici, je po obračunu priznal tudi trener Jurica Golemac. V nedeljo je kazalo, da je morda izgubil slačilnico, saj se igralci proti Budućnosti niso borili, več kot očitno pa tudi niso sledili njegovim navodilom, saj se je nekajkrat med minutami odmora močno razhudil. »Proti Budućnosti sem prvič v letošnji sezoni začutil, da smo odnehali. Na vseh tekmah do tedaj, ne glede na to, ali smo zmagali ali izgubili, smo igrali do konca. Proti Budućnosti pa smo se pred zadnjim zvokom sirene predali in to me je zmotilo ter zaskrbelo. Opravili smo temeljit pogovor, moje sporočilo pa je bilo, da se to ne glede na vse ne sme zgoditi nikoli več. Vsaka tekma je dokazovanje do zadnje sekunde. Vesel sem, da so igralci sprejeli sporočilo in da so nemudoma pokazali povsem drugačen obraz,« je pojasnil Jurica Golemac.

Ključa do uspeha na tekmi proti Venezii sta bila dva. Prvi se je skrival v vrnitvi Karla Matkovića, ki daje moštvu povsem drugo dimenzijo. »Saj vidite tudi sami. To je povsem nekaj drugega. Matković je odličen v obrambi pri 'pick and roll' igri nasprotnika, z višino in razponom rok vpliva na vsak met nasprotnika v raketi. V napadu je v naši 'pick and roll' igri ves čas nevaren za zabijanje, s tem pa nasprotnika prisili, da strni vrste v raketi, kar pomeni, da ostajajo prosti naši strelci pri metih za tri točke. Ves čas smo vedeli, kaj nam lahko da, in res mi je hudo, da ga nismo imeli več časa na voljo. Žal smo izgubili novega igralca, saj bo Lovro Gnjidić zaradi poškodbe stopala odsoten dalj časa. A to je zgodba letošnje sezone. Komaj že čakam, da se znova priključi še Zoran Dragić, saj bo naša igra z njim povsem drugačna,« pravi Golemac. Drugi ključ do zmage je bila obramba. »Naredili smo manjše spremembe v obrambi, kar se je takoj poznalo. Verjetno smo s tem presenetili tudi Venezio, ki ima sicer izjemne strelce. Ne spomnim se veliko tekem, na katerih smo bili tako dobri v obrambi. Resnično smo garali. Se pa danes košarka igra na drugačen način. Je hitrejša, posledično pa je veliko več napadov in točk. Tokrat smo jih prejeli 73, na kar moramo biti resnično ponosni,« je misli strnil Edo Murić.

Kapetan Olimpije je priznal, da noči po predstavi proti Budućnosti niso bile enostavne. Že nemudoma po tekmi je dejal, da morajo nekaj spremeniti, in očitno se je to tudi zgodilo. »Ta zmaga je za vse nas veliko olajšanje. Sam se počutim, kot da mi je s srca padel velik kamen. Nihče si ni želel, da na tako pomembni tekmi, na tekmi, na kateri so upokojili številko legendarnega Dušana Hauptmana, pokažemo najslabšo predstavo sezone. Še dve noči po tem nisem dobro spal. Pogovorili smo se in si rekli, da moramo ostati skupaj, igrati z nasmehom in sproščeno. To smo upoštevali, zato je bilo vse lažje,« je še dodal Murić.

Tekme, ki ne pomenijo ničesar, je mučno igrati

Z uspehom na tekmi proti Venezii Ljubljančani ostajajo v teoretičnem boju za mesto v končnici, a jim pri tem niso šli na roko rezultati v zadnjem krogu, saj so zmage zabeležili Lietkabelis, Brescia in Ulm. Na preostalih petih tekmah bi zmaji morali biti praktično brezmadežni, če bi še želeli ujeti vstopnico za končnico, hkrati pa upati, da njihovi glavni konkurenti za osmo mesto ne bodo zmagovali. Lietkabelis in Brescia na osmem mestu sicer bežita za kar tri zmage. Zmaji se lahko močno tolčejo po glavah zaradi izgubljenih tekem ravno proti Brescii in Cluju doma, saj bi bili z dodatnima zmagama, ki sta bili povsem dosegljivi, v bistveno boljšem položaju. »Zavedamo se situacije. Ne glede na to pa moramo čim dlje ostati v položaju s teoretičnimi možnostmi za napredovanje, saj je mučno igrati tekme, ki ne pomenijo ničesar. Morate se zavedati, da so igralci, ki jih imamo, tekmovalni. A hkrati utrujeni, saj zaradi poškodb in bolezni igrajo precej več, kot smo načrtovali. Ob tem je ritem res naporen. Zdaj odhajamo na devetdnevno potovanje. Ni enostavno in težko še bolj pritiskam nanje. Dokazali smo, da imamo dobro ekipo in da bi bila sezona ob normalnih okoliščinah povsem drugačna. A dokler bodo obstajale možnosti za napredovanje, se ne bomo predajali,« sporoča Golemac.